Mitarbeiter radeln nun zur Arbeit

Die Mitarbeiter zum Umstieg auf das Fahrrad motivieren – das ist langfristig das Ziel der Stadt Schwetzingen. Bereits im vergangenen Jahr haben Geschäftsführerin Stephanie und Horst Krayer vom „Bike & Fun Radshop“ in der Karlsruher Straße und „Fahrrad Fender“ interessierten Mitarbeitern der Stadt ein E-Bike, also ein elektrisch betriebenes Fahrrad, zum Testen ausgeliehen. „Die Aktion ist super angekommen. Da war klar: Das müssen wir wiederholen“, erklärt Klimaschutzmanagerin Stefanie Dott. Gerade während der Krise sei der Bedarf an Fahrrädern rasant gestiegen.

Die Nachfrage nach den E-Bikes zum Testen war so groß, dass letztendlich ausgelost werden musste. Bis Freitag, 3. Juli, sind Sachgebietsleiterin Silke Feurer, Doreen Suppe von der Stadtgärtnerei Schwetzingen, Dietmar Ehrlichmann vom Bürgerbüro und Sekretärin Katja Hilbert nun stolze Besitzer eines E-Bikes vom „Bike & Fun Radshop“. Vor der Übergabe erklären Stephanie und Horst Krayer, wie ein E-Bike grob funktioniert und was beim Laden des Akkus zu beachten ist. Von Stefanie Dott und Catrin Nähr von der Stabsstelle für Klimaschutz, Energie und Umwelt bekommen die Mitarbeiter außerdem noch eine regenfeste Fahrradtasche, die ganz einfach am Gepäckträger eingehängt werden kann.

Kilometer dokumentieren

Die Mitarbeiter sollen darüber hinaus dokumentieren, wo sie mit den elektrisch betriebenen Rädern hinfahren und wie viele Kilometer sie zurücklegen. „So können wir am Ende ein Fazit ziehen und sehen, wie und für was die Räder genutzt werden“, meinen Nähr und Dott.

„Ich werde mit dem E-Bike täglich zur Arbeit fahren“, erzählt Feurer, dass sie die Strecke von knapp drei Kilometern gerne mit dem Rad zurücklege. Auch Suppe werde mit dem Fahrrad aus Plankstadt nach Schwetzingen zur Arbeit radeln – das mache sie ohnehin schon, wenn es nicht gerade in Strömen regne. Private Touren sind bei den Mitarbeitern ebenfalls bereits geplant. „Das wird auf jeden Fall nicht die letzte Aktion in diese Richtung sein“, versichert Nähr im Gespräch.

