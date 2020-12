Mitarbeiter sollen von Corona-Hilfen profitieren

Schwetzingen.Kaum können die Corona-Hilfen beantragt werden, gibt es schon Kritik, dass sie zu hoch ausfallen. Wie sehen Sie das?

Thomas Armbruster: Es handelt sich hier ja um eine zwangsweise Schließung, deshalb muss es meines Erachtens auch eine Entschädigung geben. Die 75 Prozent vom Umsatz des vergangenen Jahres spiegeln in etwa den Rohertrag wider (Umsatz minus Warenzins), von dem dann natürlich die nicht unerheblichen Fixkosten und im etwas reduzierteren Maß auch variable Kosten abgehen. Zudem werden von den 75 Prozent Entschädigung die Kurzarbeitergelder zusätzlich in Abzug gebracht, was so auch richtig ist. In der Tat wird dem Wirt dennoch etwas mehr vom Staat ersetzt, als er am Ende tatsächlich verdient hätte. Das habe ich inzwischen für unser Unternehmen so nachgerechnet. Zumal ja auch bei einer Öffnung der Gastronomie die November-Umsätze aus dem vergangenen Jahr Corona-bedingt wahrscheinlich nicht komplett zu erzielen gewesen wären.

Hätte die Zahlung also geringer ausfallen können und der Wirtschaftsexperte Lars Feld hat Recht mit seiner Kritik?

Armbruster: In der jetzigen Berechnung fehlt schlicht der Faktor Mitarbeiter. Denn aus meiner Sicht wäre es unfair, wenn jetzt von den November- und Dezemberhilfen nur die Inhaber der Gaststätten profitieren würden. Besonders leiden unter der nochmaligen Schließung doch die Mitarbeiter, die deutlich weniger in ihrer Tasche haben. Weil es bei den meisten Gastronomiebeschäftigten dieses Jahr nun schon vier Monate Kurzarbeit sind, bekommen sie jetzt das erhöhte Kurzarbeitergeld in Höhe von 70 (ohne Kinder) oder 77 Prozent (mit Kindern). Oft sind aber in den Familien beide Elternteile in der Gastronomie beschäftigt und Weihnachten steht vor der Tür. Ich hätte mir gewünscht, die Auszahlung der Corona-Hilfen würde an die Aufstockung des Kurzarbeitergelds für die Beschäftigten durch die Betriebe geknüpft. Zumal sie ja alle während des Lockdowns auch keinerlei Sonntags- und Feiertagszuschläge oder Bedienungs- und Trinkgelder bekommen.

Wie machen Sie das jetzt im Brauhaus zum Ritter?

Armbruster: Wir machen am Donnerstag eine Betriebsversammlung und sagen unseren Mitarbeitern, dass wir ihr Kurzarbeitergeld auf 100 Prozent aufstocken werden. Damit profitieren die, die am stärksten von der Schließung betroffen sind, auch von den staatlichen Hilfszahlungen. Ich fände es gut, wenn sich andere Kollegen auch dazu entschließen könnten.

