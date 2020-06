Mitglieder bekommen 4,2 Prozent Rendite

Die PV-Anlage auf dem Dach des ZWK Wasserwerks in der Schwetzinger Hardt ist die größte und zugleich „dienstälteste“ Anlage der Bürger-Energiegenossenschaft Kurpfalz eG. Sie hat in 2019 rund 182 000 kWh Sonnenstrom produziert. In Summe erzeugten alle BEG-Anlagen in 2019 rund 264 000 kWh Sonnenstrom.

