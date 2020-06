Mitmachen – vor allem für sich selbst

Schwetzingen/Oftersheim.Ein bisschen mehr Bewegung gefällig? Dann kommt die Idee des TV 1864 Schwetzingen, TSV 1895 Oftersheim und der Handballer der HG Oftersheim/Schwetzingen genau zur richtigen Zeit. Die Sportvereine planen eine gemeinsame Laufveranstaltung: den 1. Kurpfälzer Solo-Lauf. Dieser soll von Freitag, 24. Juli, bis Sonntag, 2. August, stattfinden und für Kinder, Erwachsene und Senioren gleichermaßen offen sein.

Da eine Großveranstalting derzeit nicht möglich ist, laufen oder walken die Teilnehmer jeder für sich und nach eigenem Wunsch eine Strecke von einem Kilometer, drei oder fünf Kilometern. Ziel ist nicht die Bewältigung der Strecke in kürzester Zeit, sondern die Teilnahme möglichst vieler Menschen. Wer die Strecke per Nordic Walking absolvieren möchte, kann das natürlich auch machen. Jeder Teilnehmer tut nicht nur sich selbst etwas Gutes, sondern trägt auch noch zu einem guten Zweck bei: Der gesamte Erlös fließt in Bewegungsprojekte der drei Partner an Kindergärten und Grundschulen in Schwetzingen und Oftersheim. So sollen die Jüngsten schon früh lernen, wie wichtig es ist, sich regelmäßig und ausreichend zu bewegen.

Online anmelden

Unter dem Motto „Zusammenstehen, mitlaufen“ hoffen die drei Partner, möglichst viele Menschen aus den beiden Kommunen und weitere Lauffans aus der ganzen Metropolregion Rhein-Neckar zum Mitmachen zu bewegen. Es geht beim Kurpfälzer Solo-Lauf nicht darum, die Schnellsten zu ermitteln. Aber wer sich mit den anderen Teilnehmern messen will, kann seine Zeit registrieren lassen und nach dem Event in einer Rangliste seine Platzierung sehen. Gruppen können sich ebenfalls anmelden – auch wenn die Mitglieder dann getrennt laufen.

In Kürze ist die Anmeldung über www.runtix.com möglich. Hier kann man dann mitteilen, ob man vorab ein schickes Laufshirt aus Baumwolle bestellen möchte (bis spätestens 5. Juli). Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro (für Kinder bis 11 Jahre 3 Euro). Anmelden kann man sich bis 1. August. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 17.06.2020