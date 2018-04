Mitmacher statt Besserwisser

Anzeige

Im Beitrag der städtischen Pressesprecher in der SZ zu 25 Jahre Große Kreisstadt Schwetzingen wurde in einer der Überschriften der Vorsatz und die Hoffnung von damals nach „Mitmachen statt Miesmachen“ zitiert. Auch heute ein sehr vernünftiger Wunsch.

Leider verstärkt sich in den letzten Jahren in unserer Gesellschaft die Tendenz, lieber zu kritisieren und niederzumachen als aktiv mitzuarbeiten. Täglich zu betrachten in den „sozialen“ Netzwerken – und da am liebsten anonym mit banalen Kunstnamen, aber auch offen in den Internetforen sowie den Leserbriefspalten unserer gedruckten Medien. Spiegelt diese Flut von Anmerkungen und Besserwisserei zu allem und jedem wirklich unser Leben?

Bei einem der letzten Aufreger, der Essener Tafel, sprachen wieder alle mit: Von der Bundeskanzlerin bis zum letzten „Schluffi“ im Netz. Reden ist das richtige Stichwort: Wer von den aktuellen Lautgebern hat eigentlich in der Vergangenheit die Tafeln persönlich unterstützt, außer in Sonntagsreden? Wer arbeitet denn ehrenamtlich in Bürgerbüros, bei den Grünen Damen oder der freiwilligen Feuerwehr mit? Dass die Letzteren bei ihren Einsätzen sogar noch behindert oder gar beschimpft werden, ist doch erschreckend.