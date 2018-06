Mitradler aus Hongkong, Köln und den USA

Anzeige

Start der „Tour de Spargel“ war bei der Spargelfrau am Schlossplatz. Die Bronzeskulptur des Speyerer Bildhauers Franz W. Müller-Steinfurth zeigt eine Spargelbäuerin und ein kleines Mädchen mit ihrem Hund und erinnert an die Geschichte des königlichen Gemüses in Schwetzingen und an die Tradition des Spargelmarktes auf dem Schlossplatz.

Peter Lenks „Glücksschwein“ auf der anderen Seite wurde auch noch in Augenschein genommen, dann bewegten sich die Teilnehmer mit ihren Rädern zum begehbaren Spargel-Kochbuch in der Passage zur Dreikönigstraße. Prominente wie die Spargelköniginnen und hervorragende Köchinnen unter den Schwetzingern haben hier ihre Lieblingsrezepte zum Besten gegeben. Das Büchlein „Spargel à la Carte“ gibt es auch bei der Stadtinformation. Die Radler staunten über die historischen Fotografien. Auf einer ist Königin Silvia von Schweden beim Spargelstechen zu sehen.

„Ohne Spargel ist alles Banane!“. Das steht auf der Fassade des Gebäudes in der Karlstraße, das als nächste Station angesteuert wurde. „Bananensprayer“ Thomas Baumgärtel hat das monumentale Wandgemälde zur Erinnerung an das Jubiläum „350 Jahre Spargelanbau in Schwetzingen“ gestaltet.

„Wir haben hervorragende Landwirte in unserer Stadt“, lobte Ernst Wöllner, als der Tross in den „Kleinen Krautgärten“ ankam. Mit dem Spargelhof Brenner ist hier noch einer von drei landwirtschaftlichen Betrieben im Spargelanbau tätig. Bereits 1928 erhielt Landwirt Karl Brenner für gute Leistungen die Ehrenurkunde des Landes Baden. Wöllner erzählte von der frühen Technik des Spargelanbaus, der mühsamen Arbeit des Stechens und der Klassifizierung der Spargelsorten. „Die Arbeit auf einem Bauernhof sieht heute anders aus als in einem Bilderbuch dargestellt“, so der Vertreter der Spargelgenossenschaft. Vorbei an den auf Ketscher Gemarkung liegenden Aussiedlerhöfen „Im Forst“ ging es an Spargeläckern entlang in Richtung Spargellehrpfad. Die Informationstafeln erzählen von der Geschichte des Spargelanbaus und den Spargelhöfen. Der historische Blick gibt ein facettenreiches Bild des königlichen Gemüses – vom Spargelentscheid von Kurfürst Carl Ludwig über das Unternehmen Max Bassermann bis zum Spargelpionier Gustav Adolph Unselt. Letzterer kreuzte verschiedene Spargelsorten, herauskam der weltbekannte „Schwetzinger Meisterschuss“.

Dann durften sich die Bürger von der Spargelradtour ausruhen und verwöhnen lassen. Spargelkönigin Janine I. begrüßte die Gäste im Allmendsand. Auf dem Renkert-Hof war alles bestens vorbereitet. Die müden Pedalritter labten sich an kühlem Apfelsaftschorle und spritzigem Welde-Naturradler. Dazu gab es Hausmacher Wurst und den berühmten Spargelsalat von Elfriede Renkert. Die Kreation der Seniorchefin ist nicht nur für Bürgermeister Matthias Steffan der leckerste Spargelsalat der Region. Elfriede Renkert nahm einige Gäste mit auf den Acker. Wer wollte, durfte sich beim Spargelstechen versuchen. Der Chor „Alive Vocals“ unter der Leitung von Niko Connor unterhielt im Schatten der Bäume und stimmte gemeinsam mit der Radlertruppe ein Geburtstagsständchen an. Florian Beck wurde an diesem Tag 37 Jahre alt. Söhnchen Luca und Ehefrau Anja hatten ein Geschenk auf dem Renkert-Hof versteckt. Bürgermeister Matthias Steffan überreichte noch ein Basecap von der Stadt. Spargelkönigin Janine gratulierte ebenfalls.

Die Tour-Teilnehmer waren begeistert von der Entdeckungsreise bei bestem Wetter. Xungui Hu und seine Frau Junqing Guo wohnen seit Januar in der Spargelstadt. Das chinesische Ehepaar kommt aus der Region Hongkong und freute sich riesig, „zum ersten Mal mit so vielen Deutschen zusammen sein zu können“. Und dann noch Spargelstechen zu dürfen, das sei einfach spitze! Nia Wald hat es ebenfalls super gefallen. Die junge Lehrerin am Privatgymnasium, die unter Anleitung von Elfriede Renkert auf dem Acker die weißen Stangen freilegen durfte, hatte schon vorher einiges gelesen zur Spargelgeschichte, aber auch neue Aspekte erfahren: „Nette Leute, toller Spargelsalat, das war perfekt.“ Die neuen Nextbike-Räder empfiehlt sie zur Nutzung weiter. „Wenn Freunde zu Besuch kommen, werden wir Räder ausleihen.“

„In den USA werden fast nur grüne Spargel verzehrt“, berichteten Mary und Tom Lovik aus Michigan, die als Gäste von Bürgermeister Matthias Steffan mit auf der Tour waren. Der Spargelsalat bekam viel Lob von den beiden „Wahlkurpfälzern“, wie sie sich selbst bezeichnen. Sie haben einst in Heidelberg studiert. Kurt und Bärbel Krause wohnen seit April hier. Die Ruheständler aus Köln fühlen sich als Neubürger sehr wohl. Die Tochter wohnt mit ihrer Familie in Oftersheim. Kurt Krause, früher bei Bayer in Dormagen beschäftigt, hat damals selbst Radtouren im Bergischen Land geführt. „Wir waren schon beim Spargelanstich mit Drei-Sterne-Koch Joachim Wissler dabei und holen unseren Spargel immer bei Renkerts.“ Jetzt wollen die Neubürger, die früher den Kölner Stadtanzeiger gelesen haben, auf jeden Fall die Schwetzinger Zeitung abonnieren.

