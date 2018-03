Anzeige

Wenn am Samstag, 7. April, ab 11 Uhr im Palais Hirsch ein Jahr nach der Gründung der Werte Union die erste Jahrestagung stattfindet, dann hat sich in der Einschätzung offensichtlich etwas verändert. Der konservative Kreis innerhalb der CDU, der die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin massiv kritisiert und Angela Merkel auffordert, den Weg für eine neue Spitze freizumachen, genießt wohl eine neue Wertschätzung innerhalb der Partei. Denn der aus Plankstadt kommende Vorsitzende der Werte Union, Alexander Mitsch, kann in Schwetzingen den Generalsekretär der CDU Baden-Württemberg, Manuel Hagel, begrüßen, der ein Grußwort an die Teilnehmer richten will. Die Veranstaltung findet nicht öffentlich statt. Zugang haben nur angemeldete Mitglieder der Werte Union und geladene Gäste.

In einer Pressemitteilung stärkt Mitsch übrigens dem neuen Innenminister Horst Seehofer den Rücken: „Seehofer hat mit seiner Aussage, dass der Islam nicht zu Deutschland gehöre, vollkommen recht. Deutschland ist durch das Christentum geprägt. Weder kulturhistorisch noch anderweitig hat der Islam zur Entwicklung unseres Landes beigetragen. Selbstverständlich gehören aber die bei uns lebenden integrierten Muslime zu Deutschland. Ohne ihre Wurzeln zu verleugnen, respektieren sie unseren christlich-abendländisch geprägten, freiheitlichen Lebensstil.

Unverständlich sei für die Mitglieder der Werte Union, dass Bundeskanzlerin Merkel nach wie vor nicht zwischen dem Islam und integrierten Muslimen unterscheide und auf der sachlich falschen Behauptung beharre, der Islam gehöre zu Deutschland, so Mitsch. „Mit seiner Absicht, die Kontrollen an den deutschen Außengrenzen auszuweiten, greift der Bundesinnenminister eine der Kernforderungen der Werte Union auf. Solange die EU nicht in der Lage ist, die europäischen Außengrenzen wirksam zu schützen, muss das Schengen-Abkommen ausgesetzt bleiben. Parallel dazu müsse auch geltendes Recht konsequent angewandt werden. Grundgesetz und Asylgesetz verlangen, dass Nicht-EU-Ausländern, die über einen sicheren Drittstaat nach Deutschland einreisen wollen und nicht über die erforderlichen Pass- und Visa-Dokumente verfügen, die Einreise zu verweigern sei. zg