„Mitte muss endlich den Mund aufmachen“

„Dieses lesenswerte Buch ist geschrieben mit der Absicht, Widerstand zu leisten gegen alle Versuche, andere politische Ansichten zu delegitimieren und mit Sprechverboten zu belegen,“ so eröffnete Pressereferent Dr. Gunter Zimmermann eine virtuelle Sprecherratssitzung der Initiative Aufbruch 2016 sein Referat über „Das Schweigen der Mitte. Wege aus der Polarisierungsfalle“ von Ulrike Ackermann. Ackermann ist Leiterin des Europäischen Forums an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Sie fordere eine starke politische Mitte, um die unheilvolle Auseinandersetzung zwischen rechts und links zu beenden.

Die grundlegende Idee Ackermanns, so Zimmermann, sei der liberale Antitotalitarismus, der in der gegenwärtigen Situation vor allem aufgerufen sei, die von links verschwiegenen oder verharmlosten Verbrechen der kommunistischen Regimes in Vergangenheit und Gegenwart (China, Nordkorea, Kuba, Venezuela) anzuprangern. In diesem Zusammenhang sei es auch wichtig, die grassierenden Sprachregulierungen und die militante Diskurspolizei, die sich in dem alljährlich wiederkehrenden Schwachsinn der Verkündung des „Unwort des Jahres“ zeige, energisch zu verurteilen. „Die selbst ernannten Tugendwächter des hellen Deutschlands verhindern Debatten, durch die alle Türen für möglicherweise klärende Diskurse geschlossen würden“, so Zimmermann in seinem Referat.

Zu den nicht geführten Streitgesprächen gehöre die Diskussion über die Erkenntnis, dass die vom linken Spektrum propagierte Politik der offenen Grenzen mit den Menschenrechten nicht vereinbar sei. Der Rechtswissenschaftler und ehemalige Verfassungsrichter Udo di Fabio habe begründet, dass zur Entfaltung der Universalität der Grundrechte es der Partikularität in einem durch Grenzen abgeschlossenen Staatswesen bedürfe. Ein Menschenrecht auf Niederlassung in jedem Winkel der Erde gebe es nicht. Es sei auch undenkbar. Zum Recht eines Staates und seiner Bürger gehöre es unbedingt, dass beide, Staat und Bürger, darüber entscheiden könnten, wen sie unter welchen Bedingungen in ihre Gemeinschaft aufnehmen wollen – und wen nicht.

Asylrecht neu ordnen

Und weiter sagt Zimmermann: Der Rechtsstaat müsse die heutzutage „verwahrloste Gewährung des Asylrechts so ordnen, dass den vernebelnd Wirtschaftsmigranten genannten Zuwanderern von vornherein das Bleiberecht untersagt werde“. Zu Recht hätte der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, festgestellt, dass die anhaltende Flüchtlingskrise ein eklatantes Politikversagen der Bundesregierung offenbare. Die Leitlinien des Asylrechts müssten enger gezogen werden, damit nicht der Eindruck entstehe, dass jeder in Deutschland Asyl erhalte, ob er politisch verfolgt sei oder nicht.

Für Ackermann sei die Debatte über den politischen Islam genau so wichtig, die in der Bundesrepublik tabuiert sei und nicht geführt werde. Der politische Islam, der von den großen islamischen Verbänden vertreten werde, sei gekennzeichnet durch das Ziel der Errichtung eines Gottesstaates , der auch nach der Ansicht der Islamisten westlicher Vorstellungen von Rechtsstaat, Demokratie und Menschenrechten vollständig entgegengesetzt sei. Es sei erschreckend, dass von deutschen Intellektuellen, auch aus der Mitte der Gesellschaft, nichts zu dieser Gefährdung der westlichen Kultur zu hören sei. Die Tatsache, dass von den zehn islamischen Wissenschaftlern und Publizisten, die die „Initiative säkularer Islam“ gegründet hätten, die Hälfte unter Polizeischutz stehe, werde achselzuckend zur Kenntnis genommen. Stattdessen errege man sich lieber über Donald Trump, das sei ein Armutszeugnis.

Die Ausführungen der Politikwissenschaftlerin und Soziologin wurden von Teilnehmern als zielgerichtet und weiterführend begrüßt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 26.01.2021