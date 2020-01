Mitten auf dem Meer gegen den Taifun ansingen

Ein kleines Mädchen lebt in den Ruinen des alten Amphitheaters am Rande einer Großstadt. Sie ist Waise, hat zwei gute Freunde: Beppo und Gigi. Eines Tages lernt sie die Bewohner der Stadt kennen, sie kümmern sich um sie. Das Mädchen hat eine besondere Gabe: Sie hört den Menschen zu und wird ein fester Bestandteil in deren Leben. Das Besondere: Momo kämpft gegen Zeitdiebe und hilft den

...