Mitten in der Stadt und jetzt mit „Printeria“

Wenn im kommenden Jahr das 25-jährige Bestehen gefeiert werden kann, dann hat sich die Digitaldruckerei Media-Express räumlich deutlich verbessert. Denn übers Wochenende ziehen Dieter Völker und Petra Autenrieth mit ihren beiden Mitarbeiterinnen und den ganzen Maschinen von der Bismarckstraße mitten in die Stadt hinein, in die ehemalige Hof-Apotheke in der Dreikönigstraße 16. Und dort kommt der Betrieb viel schicker und moderner daher, denn die „Printeria“ von Media Express bietet die bewährte Druckqualität, das Kopieren und Binden von Abschlussarbeiten ebenso an, wie Geschenkideen, hochwertiges Geschenkpapier, Glückwunsch- und Trauerkarten der gehobenen Art an. Sogar Serviceangebote wie das Verpacken eines Präsentes in einen prall gefüllten Luftballon ist neu im Angebot.

Gerade noch pünktlich zum Weihnachtsgeschäft erfolgt jetzt der seit Monaten generalstabsmäßig geplante Umzug. Am Montag um 11 Uhr soll Eröffnung gefeiert werden. Da hat sich auch Oberbürgermeister Dr. René Pöltl angesagt. Schließlich lässt die Stadt auch beim heimischen Unternehmen drucken. Unsere Zeitung produziert Drucksachen bei ihm, weil Qualität und Preis stimmen. Von der Spargelpost bis zu „Der Schwetzinger“ beweist der Media-Express immer seine Klasse. Das Spektrum reicht von der Kopie der Steuererklärung, über den Druck von Visitenkarten, von wunderbaren Tischkärtchen bis zu stilvollen Danksagungen im Trauerfall. Es können kleine Formate genauso wie DIN A0-Plakate farbecht und gestochen scharf hergestellt werden – auch Musikhefte und technische Zeichnungen sind kein Problem – von der kleinsten bis zur größten Auflage und immer zuverlässig in Sachen Liefertermin, so Völker.

Petra Autenrieht ist für die schönen Dinge in der neuen „Printeria“ zuständig. Sie kennt das Problem mit den Geschenkverpackungen, deshalb hat sie jetzt wunderbare aufklappbare Schachteln ins Angebot aufgenommen, bei denen man nur noch die Schleife obendrauf zubinden muss – schon ist alles fertig. Oder eben die Idee mit den Luftballons. Hochwertiges Geschenkpapier ergänzt das Angebot der „Printeria“ und neu dabei sind sehr stilvolle Karten zu verschiedenen Anlässen von der Firma Räder, die sich auch prima mit den passenden Tischkarten, Sets und Servietten kombinieren lassen. „Unser Angebot regt garantiert die Fantasie unserer Kunden an, wir wollen im neuen Jahr auch wechselnde Tischdekorationen zeigen“, sagt sie. Das Inhaberpaar findet es klasse, jetzt mittendrin zu sein in der Innenstadt: „Da können wir unsere Auslieferungen mit dem Handwagen machen“, sagt Dieter Völker.

