Mobil bleiben – aber auf die moderne Art

„Fahrverbote sind keine Lösung.“ Das ist die klare Meinung von Rita Schwarzelühr-Sutter in Bezug auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig, wonach bestimmte Dieselfahrzeuge nicht mehr fahren dürfen, weil sie die Vorgaben zur Luftreinhaltung nicht einhalten. Das wäre eine „kalte Enteignung“, meint sie. Für das brisante Thema „Moderne Mobilität“ hatte SPD-Bundestagsabgeordneter Lothar Binding die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit ins Palais Hirsch eingeladen.

Zunächst erklärte Binding, was eine Parlamentarische Staatssekretärin eigentlich so macht: Einerseits sitze sie im Plenum, meistens aber auf der Regierungsbank. Und natürlich am ovalen Tisch im Kabinett – ganz nahe bei der Bundeskanzlerin, immer dann, wenn ihre Chefin, die Bundesumweltministerin Svenja Schulze, verhindert ist. „Da sie Parlamentarische Sekretärin der Umweltministerin ist, liegen ihr Klima-, Naturschutz und nukleare Sicherheit besonders am Herzen. Die SPD-Fraktion vor Ort habe sie zu einem Impulsvortrag eingeladen, in den anschließend mit Fragen, Anregungen und Diskussionen eingestiegen werden könne“, sagt Binding.

Bei ihrem Vortrag hat Rita Schwarzelühr-Sutter klargestellt, dass die Umstellung auf eine „Moderne Mobilität“ nicht auf Kosten der Autobesitzer geschehen dürfe. Ihr sei es wichtig, die Verkehrsteilnehmer im Blick zu haben, aber auch auf die wirtschaftliche Entwicklung zu achten. „Beides sollte miteinander verbunden und nicht gegeneinander ausgespielt werden.“