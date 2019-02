Mobile Räume eine Lösung?

Steigende Schülerzahlen, Engpässe in der Nordstadt-Grundschule, dem gegenüber stehende Kapazitäten in der Zeyher-Grundschule und der Hirschacker-Grundschule waren die Grundlage der Stadt für die Vorbereitung einer Anpassung der Schulbezirke und die Mitteilung an die betroffenen Familien. Eltern hatten sich besorgt über längere Schulwege und das Auseinanderbrechen eingespielter Strukturen in ihrem Umfeld gezeigt. Das hatten sie in der Bürgerfragestunde in der Ratssitzung am 31. Januar vorgebracht (wir berichteten).

Wie von Oberbürgermeister Dr. René Pöltl angekündigt, hat die Stadtverwaltung unter der Federführung des Amtes für Familien, Senioren & Kultur, Sport am Mittwochabend das vertrauensvolle Gespräch mit den Betroffenen gesucht, heißt es in einer Pressemitteilung. Unter Beteiligung von Vertretern der Gemeinderatsfraktionen und Schulleiterin Alice Geier, Nordstadtschule, stellte Amtsleiter Roland Strieker den 30 Eltern, die gekommen waren, die Situation vor.

Neue Überlegungen gibt es für die Schaffung einer mobilen Raumlösung mit geeigneten Containern für die Unterbringung der Gruppen für die außerschulische Betreuung in der Nordstadtschule, um den notwendigen Platz für Klassenzimmer im Hauptgebäude zu schaffen. Auf diesem Weg könnte es ermöglicht werden, dass alle Kinder doch wie gewünscht die Nordstadtschule besuchen können.

Diese Lösung, die mit sechsstelligen Kosten verbunden ist, wird genauer auf Machbarkeit untersucht. In Kenntnis aller Details wird die Stadt einen Vorschlag erarbeiten, über den der Gemeinderat am 27. Februar entscheiden soll. Für den Fall einer mobilen Raumlösung wäre die Änderung der Schulbezirke entbehrlich. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 09.02.2019