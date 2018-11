Modern wohnen in der Nordstadt

Rumms – ein Teil des Daches kracht runter. Womm – Wände stürzen ein. Die Außenmauer steht noch. Die Bagger werden auch hier bald kräftig zubeißen. Die Abrissarbeiten an den 1954 errichteten Wohnhäusern der Baugenossenschaft Flüwo in der Friedrich-Ebert-Straße 51 und der Walther-Rathenau-Straße 2 bis 12 sind in vollem Gange. Bis Ende des Monats werden die alten Gebäude, die 59 kleine

...