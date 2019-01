Moderne Politik darf konservativ denken

Mit ihrem Neujahrsempfang im Palais Hirsch starteten die Christdemokraten ins politische Jahr. In ihrer Begrüßung beleuchtete CDU-Stadtverbandsvorsitzende Sarina Kolb die schnelllebige Gesellschaft und die Herausforderungen an die heutige Welt: „Wir leben in einer Zeit voller Wohlstand und Möglichkeiten. Der Drang nach Selbstverwirklichung bestimmt den Zeitgeist. Doch genau dies führt bei

