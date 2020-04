Möbel Höffner öffnet seine Türen

Die Erleichterung bei Höffner-Hausleiter Thomas Huck ist in seiner Stimme zu hören. Die Türen des Möbelhauses in der Zündholzstraße dürfen wieder öffnen. Zwar unter strengen Auflagen, aber es ist ein Lichtblick und gibt Hoffnung.

Als diese Redaktion Thomas Huck am Donnerstagvormittag telefonisch erreicht, sind er und 20 bis 30 Mitarbeiter dabei, eine Fläche von 800 Quadratmetern freizuräumen. Wegen der Corona-Verordnung mussten größere Läden geschlossen bleiben, selbst wenn sie mit Absperrungen ihre Fläche auf 800 Quadratmeter begrenzten. Diese Richtlinie wurde noch am Mittwochabend gekippt. Zuvor hatte ein Modegeschäft aus Ulm geklagt und vor dem Verwaltungsgericht Sigmaringen Recht bekommen.

„Ich bin total happy“, zeigt sich Hausleiter Huck glücklich und fügt hinzu: „Man fühlte sich hier in Baden-Württemberg schon etwas benachteiligt. Man sieht, dass die anderen schon loslegen und dann kribbelt es ja doch. Ich bin froh, wenn ich jetzt sehe, dass wir mal wieder Kunden ins Haus lassen können. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung und ich glaube auch, dass wenn wir das vernünftig umsetzen, keinen gefährden.“ Ab Freitag, 24. April, können die Kunden zu den gewohnten Öffnungszeiten auf einer abgesteckten Fläche einen Querschnitt aus dem Sortiment anschauen und sich beraten lassen. Das was an anderen Standorten schon umgesetzt wurde und recht erfolgreich klappt, ist nun in Schwetzingen möglich – 16 Personen können gleichzeitig stöbern und sich beraten lassen.

„Es hat uns am Mittwochabend etwas überrascht, aber erfreut“, sagt Huck. Das nun alles so schnell gehen kann, liegt auch am bereits erarbeiteten Hygienekonzept (wir berichteten). Trennwände für die Mitarbeiter an den Beratungsstellen und Kassen wurden bereits geliefert, Desinfektionsspender stehen bereit und werden überall im Haus verteilt. „Auch das Flächenkonzept für Schwetzingen gab es schon. Man hatte überlegt, wie es aussehen könnte und welche Artikel platziert werden“, erklärt Huck, was im Vorfeld schon passierte. Der Einkauf des Möbelhauses legte fest, welche Artikel auf der 800 Quadratmeter großen Fläche ihren Platz finden, „denn sie wissen ja, welche Artikel am meisten nachgefragt werden und wo Bestände da sind“. So werden Polstergarnituren neben Tischgruppen stehen und Ware, die besonders von den Kunden nachgefragt wird. Auch die Küchenberatung wird ihren Platz finden und Mitarbeiter stehen für Fragen zur Verfügung.

Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 23.04.2020