Möbel Höffner vor Wiedereröffnung: 105 Millionen Euro in Standort Schwetzingen investiert

Es ist eine planerische, handwerkliche und logistische Meisterleistung: Denn erst Anfang April begann der Abriss und Totalumbau des Möbelhauses Höffner und schon am nächsten Freitag, 28. September, wird große Neueröffnung gefeiert. Gestern durften sich die Pressevertreter vor Ort davon überzeugen, dass es wirklich in Rekordzeit gelungen ist, das 105-Millionen-Euro-Projekt in die Tat

...