Momento, momento . . .

Kürzlich hatten wir im Freundeskreis über Berlin gesprochen. Eine Bekannte schwärmte davon, wie freundlich doch dort alle Leute seien, ganz anders als in der Pfalz. Ich hatte Fragezeichen in den Augen, denn mir war die Berliner Schnauze ganz anders in Erinnerung. Kellner, die einen maßregeln, Taxifahrer, die widerwillig das Gepäck einladen, oder Rezeptionisten im Hotel, die um 13 Uhr erstmal klarstellen, dass das Zimmer erst ab 14 Uhr bezogen werden kann – frühestens.

Aber, die Menschen können sich ja ändern, dachte ich und fuhr voller Vorfreude mit Zug und Freundin in die Hauptstadt. Und mal vorneweg: Die Bahn war auf die Minute pünktlich – bei der Hin- und der Rückfahrt – auch das muss mal gesagt werden.

Im Taxi haben wir dann schon die erste Unterhaltung. Der Fahrer macht uns klar, dass die Tochter meiner Freundin garantiert nicht in die Kurpfalz zurückkommen werde, weil sie ja jetzt Berlin kenne und von da keiner freiwillig in seine Heimat zurückkehre. Nicht mal er. Auch im Hotel war man von einer zurückhaltenden Höflichkeit und abends beim Essen im Moabiter Kiez und beim Absacker im „Mauerwerk“ hatte ich sofort neue Duzfreunde und nette Bedienungen, die das Trinkgeld wert waren.

Hat die Bekannte also doch recht? Ist Berlin die nette Freundin von New York geworden? Bald hätte ich es geglaubt: Dann aber am Abschlussabend ging’s ins „Ambrosius“ in der Kurfürstenstraße – mit typisch deutscher Küche und Berliner Pilsner. Die Königsberger Klopse waren super, die Leber auf dem Teller meiner Freundin ebenfalls. Aber da war sie wieder, die Berliner Luft, die Worte wie Fallbeile zu-schlagen lässt. „Ich würde noch ein Bier nehmen“, schnurrte ich freundlich. „Eins nach dem anderen, kann ich erst mal abräumen“, schlug es mir von der Kellnerin entgegen. Laut und deutlich natürlich – so dass sich die Stammgäste amüsierten.

Und dann kam eine Gruppe Italiener – vier Frauen, vier Männer. „Könnt ihr jetzt bestellen – drin ist auch voll“, lautete die Begrüßung. Und später, als den Italienern der Wein zu warm war, und die bestellten Eiswürfel ewig auf sich warten ließen, hieß es: „Momento, momento – icke kann ja nich alles uff eenmal machen!“

„Sind die kompliziert“, motzte sie dann noch in unsere Richtung. Da habe ich am Schluss trotzdem reichlich Trinkgeld gegeben, immerhin hat die Frau mir mein Weltbild von Berlin gerettet.

