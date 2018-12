„Momo“ heißt der neue Schüler

Ein neuer Schüler gehört seit wenigen Tagen zur Kurt-Waibel-Schule. Da der „Neue“ noch keinen Namen besaß, wurden die Schülerinnen und Schüler aufgefordert, einen Namen zu finden. Nach reger Beteiligung wurde mehrheitlich entschieden, dass der Neue „Momo“ heißen soll. Aber wo kam „Momo“ her? Beim neuen Mitschüler handelt es sich um eine Spende des Ärztenetzwerks in Schwetzingen. „Momo“ ist nämlich eine Beatmungspuppe, an der das richtige Beatmen im Notfall geübt werden kann.

Seit vielen Jahren ist ein Schulsanitätsdienst an der Kurt-Waibel-Schule etabliert. Dieser kommt zum Beispiel bei Blessuren während der Pause zum Einsatz, klebt Pflaster, gibt Kühlpacks aus und tröstet weinende Schüler. Damit die Schülerinnen und Schüler das alles fachgerecht machen können, erhalten Interessierte jedes Jahr einen Erste-Hilfe-Kurs.

Der Rotary-Club hatte schon eine Zusage für eine Spende eines Defibrillators getätigt. Aber zu lernen wie ein Defibrillator anzuwenden ist, ohne eine fachgerechte Beatmung durchführen zu können, das wäre lückenhaft gewesen. Dr. Hans-Jürgen Scholz, der selbst bei den Rotariern Mitglied ist, hat diese Not gesehen und arrangierte eine weitere Spende für diese Beatmungspuppe über das Ärztenetzwerk Schwetzingen. Die Schüler freuen sich riesig über die Spende – denn jetzt kann auch das Beatmen und Reanimieren mit dem Defi geübt werden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 18.12.2018