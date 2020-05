Montagearbeitsplatzgeht in Betrieb

Dies hätte die Berichterstattung der letzten Reise der „Erasmus+“-Schüler der Ehrhart-Schott-Schule mit zwei ihrer betreuenden Lehrer werden sollen. Catania auf der italienische Mittelmeerinsel Sizilien wäre das Ziel gewesen, doch aufgrund der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Verordnungen musste dieser Austausch abgesagt werden.

Aber der Reihe nach. Ende Oktober 2019 reiste das neue Projektteam mit den Schülern Marios Arabo, Luca Fellenberg, Till Gatzenmeyer, Arnold Hellmann und Daniel Katz mit ihren Lehrern David Baumgärtel und Christopher Beier in die litauische Stadt Panevezys. Die Neuen hatten das Team des Schuljahres 2018/19 mit Marta Ritter, Paul Mähringer, Luca Methner, Jonas Leder und Maxi Zimmer abgelöst. Nach einer sehr sorgfältigen Übergabe reisten die Nachfolger nun an die litauische Partnerschule Vl Profesinio Rengimo, um am Projekt „Entwicklung und Gestaltung eines Augmented-Reality-unterstützten Montagearbeitsplatzes“ gemeinsam mit den Projektpartnern weiterzuarbeiten, heißt es in einer Pressemitteilung der Ehrhart-Schott-Schule, gesendet von Lehrer Markus Bürger.

Mit der fertigen Gestaltung des Arbeitsplatzes und der Digitalisierung der Einzelteile des zu montierenden Pneumatikzylinders wurde der erste Projekt-Meilenstein im ersten Schuljahr pünktlich abgearbeitet und der Fokus im zweiten Schuljahr lag nun noch auf der Programmierung der Augmented-Reality-Software (AR-Software), die in Litauen und schließlich in Catania auf Sizilien fertiggestellt werden sollte.

Nur drei Schulen haben ihn

Nachdem bereits im Februar die Zeichen in Italien auf Schulschließungen standen, reagierten die betreuenden Lehrer und auch die Schüler sehr schnell. Die restliche – zugegebenermaßen nicht mehr sehr aufwendige – Arbeit, um das Projekt abzuschließen, wurde nun online abgewickelt. Somit besitzen ab sofort alle drei Schulen, die Vl Profesinio Rengimo in Panevezys, Litauen, die Galileo Ferraris in Catania, Sizilien und die Schwetzinger Ehrhart-Schott-Schule einen Industrie-4.0-Montagearbeitsplatz, an dem nach Methoden einer Smart Factory gewerkelt werden kann. Insbesondere die nachfolgenden Schülergenerationen an der Technikerschule, der Berufsschule Mechatronik und schließlich am Technischen Gymnasium profitieren in der Zukunft davon, weil dann auch in der Programmierung an unterschiedlichen zu montierenden Produkten gearbeitet werden kann.

Wie es jetzt aber weitergeht – insbesondere mit der verschobenen Sizilienreise und schließlich mit der Abschlusswoche in Schwetzingen – das steht zum momentanen Zeitpunkt nicht fest. mb/zg

