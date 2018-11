Montageplan mit Datenbrille sehen

Die Schüler der Ehrhart-Schott-Schule haben Großes vor: In Zusammenarbeit mit Schulen aus Sizilien und Litauen soll ein Montagearbeitsplatz entstehen, an dem durch Einbeziehung virtueller, erweiterter Realität ein einfaches Bauteil gefertigt werden kann. Finanziell gefördert wird das Projekt durch das Erasmus-Programm der Europäischen Union unter der Federführung von Studienrat Christopher Beier.

Am vergangenen Wochenende fanden sich die italienischen Partner, die mit ihren Schülern das Projekt stemmen werden, aus Litauen jedoch lediglich die Erasmus-Projektmanagerin der dortigen Schule in Schwetzingen ein, um mit den ESS-Lehrern das künftige Vorgehen zu planen und zu terminieren. Mit von der Partie war auch Oberbürgermeister Dr. René Pöltl, der die Schirmherrschaft des ambitionierten Projektes übernimmt, wie es in einer Pressemitteilung der Schule heißt.

Bei dem Treffen erörterten die Teilnehmer die Schwierigkeiten des Projekts: Die größte Herausforderung sei hierbei nicht die Montage des Bauteils, sondern die Einbeziehung der sogenannten „Augmented Reality“ nach Gesichtspunkten der Industrie 4.0. Somit seien die Kollegen aus dem Maschinenbau und aus der Automatisierungs- und Informationstechnik gefordert.

Technik mit ethischem Potenzial

„Augmented Reality“ bedeutet, dass eine Software mittels Smartphone, Tablet oder einer speziellen Datenbrille real gefilmte Szenarien erkennt und diese mit digitalen Informationen ergänzt. Konkret würde die Fertigung des Bauteils durch einen dreidimensionalen Montageplan ergänzt. Diese Technologie besitzt gleichwohl ethisches Potential, vereint sie doch Hochtechnologie mit der Rücksicht auf geringqualifiziertes Personal, bei welchem die Technologie in der Industrie ihre Anwendung findet, so die Mitteilung weiter.

Durch die Arbeitssitzung führten in erster Linie die Schüler Paul Mähringer, Martha Ritter, Maximilian Zimmer, Jonas Leder, Dorian Lojewski, Luca Methner und Daniel Katz. Sie präsentierten das Projekt in seinen Grundzügen und führten die Besucher durch die Räume der ESS. Der erste Arbeitsbesuch aller beteiligten Schüler mit ihren Lehrkräften wurde dabei auf Mitte Januar festgelegt. Nach Beschaffung der Pneumatikzylinder als Montageobjekte soll dann die sogenannte Cardbord-Engineering-Phase durchgeführt werden, bei der mit Kartonagen der Montagearbeitsplatz ergonomisch und effizient vorgestaltet wird.

Insbesondere liegt der Fokus der Erasmus-Förderung in der internationalen Zusammenarbeit. Die Schüler erweitern dadurch ihren Horizont und erkennen, wie einfach es sein kann, andere Kulturen zu verstehen und mit ihnen an gemeinsamen Zielen zu arbeiten. Demnach stand auch der kulturelle Austausch und die Erkundung der Region für die Gäste auf dem Programm. Zunächst stießen alle in der einmaligen Kulisse des Minervatempels auf das Projekt an. Anschließend ließ man die Weisheiten der Moschee mit den Worten, dass es Carl-Theodor vor 200 Jahren besser wusste als manch ein Staatslenker heute, auf sich wirken, schreibt die ESS in der Mitteilung.

Der Sonntag gehörte dann einer Wiege der Demokratie. Ein Besuch auf dem Hambacher Schloss sowie die darauffolgende obligatorische Verpflegung mit Pfälzer Spezialitäten in einer Wanderhütte entlockten den Besuchern Begeisterungsstürme, bevor sie ihre Heimreise nach Litauen und Italien antraten. cao/zg

