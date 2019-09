Mozart schaut aus allen Fenstern

Zum 50. Geburtstag der Mozartgesellschaft Schwetzingen und zum 10. Geburtstag des Stadtmarketings hat sich der Einzelhandel mächtig ins Zeug gelegt: Viele Geschäfte und Cafés dekorieren jetzt ihre Schaufenster im Zeichen des großen Komponisten. Das bekannte Schwetzinger Mozartfest geht dieses Jahr vom 27. September bis 13. Oktober im Schloss über die Bühne.

Ab dem verkaufsoffenen Mozartsonntag am kommenden Wochenende, der auch musikalisch und poetisch in 25 Locations bespielt wird, bis zum Ende des Mozartfestes können die Auslagen unter anderem in folgenden Geschäften bewundert werden: Bräuninger Mode, Buchhandlung Kieser, Bücherinsel, Esprit Store, GenussXzeit, Kissner Schmuck, Lieblings, Salon, Sayan Schuh & Schlüsseldienst, Schmuck & Uhren Henn, Schuhparadies, Süß & Salzig, Kaffeehaus und Kleinod am Schloss.

Besonders sehenswert sind übrigens die Fenster im Salon mit vielen bekannten Künstlern oder im Schuhparadies, wo sich unter die modernen Schuhe auch Exemplare aus der Barockzeit in die Auslage geschmuggelt haben. jüg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 11.09.2019