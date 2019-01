Müll achtlos weggeworfen

Müllberge liegen am Wegrand und sogar in den Bäumen hängt Abfall: Diese Beobachtung macht unsere Leserin Monika Steidle während sie mit ihrem Hund im Hirschacker am Eichenweg unterwegs ist, immer häufiger.

„Es ist nicht zu glauben, der Hirschacker ist mal wieder der Müllablageplatz Schwetzingens“, schreibt sie in einer E-Mail. Die noch vorhandene Grünfläche am Ende des Eichenweges werde ihrer Ansicht nach oft als Beseitigungsfläche für Abfall missbraucht. „Es kommt uns ein bisschen so vor, als würden manche Menschen dort extra hinfahren, um den Müll abzuladen“, sagt sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Sie selbst habe beim Dreck-weg-Tag der Stadt geholfen und war auch dort schockiert, was sich in ihren Mülltüten letztlich alles gesammelt hat. Des Weiteren gebe es einen Hundehalter, der die Hinterlassenschaften seines Hundes nicht entfernt. „Dabei sind am Fuß-und Fahrradweg hinter dem Lärmschutzwall der B 36 rechts und links in ungefähr 200 Meter Entfernung zwei Tütchenspender mit Hundetoiletten angebracht.“ Sie wolle nicht, dass dieses Verhalten auf die anderen Hundehalter zurückfällt.

Die Müllberge waren bereits vergangene Woche beseitigt worden, teilt der Bauhofleiter Volker Ziegler auf Nachfrage mit. nina

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 18.01.2019