Müll nervt viele Schwetzinger

Die CDUler Rita Erny (v. l.), Susanne Bertrand, Markus Bürger, Sarina Kolb und Ulrich Renkert im Gespräch mit einem Bürger (3. v. r.). © CDU

Die CDU-Fraktion im Schwetzinger Gemeinderat bietet ab sofort vierteljährlich ein Bürgerforum in Form eines Infostandes an. Unter dem Schlagwort „Quartalsabrechnung“ sind alle Schwetzinger willkommen, sich an der Gestaltung der Stadt und der Arbeit der Fraktion zu beteiligen, heißt es in einer Pressemitteilung. Viermal im Jahr findet man demnach die Mitglieder der CDU-Fraktion samstagsvormittags auf den kleinen Planken.

Die erste „Quartalsabrechnung“ der sechs christdemokratischen Bürgervertreter, die tatkräftig durch weitere Aktivposten der CDU Schwetzingen unterstützt wurden, kam gut an, bilanzieren die Christdemokraten. Im Dialog mit Schwetzinger Einwohnern konnten zahlreiche Ideen aufgegriffen werden, die allesamt im Sinne der lokalen Christdemokraten sind und zum Teil so auch im Kommunalwahlprogramm des vergangenen Jahres zu finden waren.

Hauptgesprächspunkt war erfahrungsgemäß der Verkehr in der Spargelstadt – und hier natürlich das ewige Thema Kauflandkreisel. Die Meinungen gingen hier jedoch keineswegs auseinander. Einigkeit herrschte bei der Forderung, den Kreisel in Richtung Mühlenstraße zu öffnen. Bei diesem zentralen Thema wird die CDU beharrlich dranbleiben und im Ratssaal erneut um Mehrheiten werben, wird in der Pressemitteilung betont.

„Insbesondere für die Bewohner des Schwetzinger Nordens wäre dies mehr als sinnvoll, um unnötige Wege oder fragwürdige Wendemanöver zu vermeiden. Unseres Erachtens haben sich die Verkehrsströme durch die Umgehungsstraße schon lange verändert und es wäre nun an der Zeit, die Konsequenzen hieraus zu ziehen“, so CDU-Fraktionsvorsitzende Sarina Kolb.

Kontrollen notwendig

Ein weiterer Punkt, der in der Bevölkerung für Unbehagen sorgt, ist die zunehmende Vermüllung, das wurde in Gesprächen deutlich. Das Problem ist natürlich vom Mensch gemacht, dessen sind sich die kommunalpolitischen Vertreter bewusst. „Trotzdem braucht es hier mehr Kontrollen und Kampagnen durch die Stadt selbst. Der eindringliche Wunsch nach größeren Mülleimern im Stadtgebiet und einem ansprechenden Design wurde von unserer Fraktion bereits mehrfach vorgetragen. Wir werden nicht müde, dies zu wiederholen – solange bis das Ergebnis stimmt“, heißt es bei den hiesigen Christdemokraten. zg

