Müllecken einfach jetzt schon melden

Handschuhe, Zange und Müllbeutel in die Hand – und los geht’s: Der dritte „Dreck-weg-Tag“ in der Spargelstadt ruft. Die Organisatoren des Generationenbüros, des Bauhofs und der Freiwilligenagentur freuen sich am Samstag, 14. März, ab 10 Uhr auf viele Bürger, die mit anpacken. Ganz nach dem neuen Motto: „Net lang schwetze – sauber mache!“

Der Fokus liegt auf öffentlichen Plätzen,

...