Mülleimer am „Hebel“ angezündet

Zwei Jugendliche haben sich am Samstag gegen 19.30 Uhr auf dem Schulhof des Hebel-Gymnasiums in der Goethestraße zu schaffen gemacht. Zwei Zeugen beobachteten, wie die Jungs den Inhalt eines Mülleimers in Brand setzten und anschließend das Weite suchten. Der Mülleimer brannte fast vollständig aus, die Feuerwehr löschte die Überreste. Ob ein Sachschaden entstand, ist derzeit noch nicht bekannt.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben: Der eine junge Mann war 13/14 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, hatte blondes schulterlanges Haar und war mit einer schwarzen Jacke und einer Jeanshose begleitet. Sein Mitstreiter war etwa gleich alt, 1,60 Meter groß, hatte kurzes, dunkles Haar und trug eine Brille. Er war bekleidet mit einem Adidas-Trainingsanzug. Zeugen melden sich unter der Nummer 06202/28 80. pol

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 29.09.2020