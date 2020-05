Muffinförmchen verleihen den Nestern ihre schöne Gestalt

Rezept: für 12 Nester;

Zubereitungszeit: etwa 45 Minuten;

Zutaten: 200 g Spaghetti, 100 g Räuchertofu oder Speck, 1 Zwiebel, 1 Knoblauchzehe, Olivenöl zum Anbraten, 300 ml Hafercuisine oder Sahne, ein paar Kapern, ein paar Olivenringe, Salz, Pfeffer, Schwefelsalz (Kala Namak), Petersilie, 3 EL Hefeflocken oder geriebener Käse, 1 EL Senf, gegebenenfalls etwas Speisestärke;

Zubereitung: Setze Nudelwasser auf und koche die Spaghetti al dente. In der Zwischenzeit kannst du schon einmal Zwiebel und Knoblauch schälen und klein würfeln. Den Räuchertofu oder alternativ den Speck ebenfalls würfeln. Erhitze als Nächstes in einer großen Pfanne etwas Öl und brate den Tofu oder den Speck zusammen mit den Zwiebel- und Knoblauchwürfeln an. Anschließend mit 250 ml Hafercuisine oder Sahne ablöschen und kurz einkochen lassen. Gib dann die abgetropften Kapern und Olivenringe sowie die gehackte Petersilie hinzu. Nun kannst du die Carbonara mit Salz, Pfeffer und Kala Namak abschmecken. Wenn sie zu zähflüssig ist, noch etwas Wasser einrühren, im umgekehrten Fall etwas Speisestärke hinzufügen.

Zum Überbacken der Spaghetti-Nester in einem Schälchen den Senf mit der restlichen Hafercuisine oder Sahne mischen, die Hefeflocken oder alternativ etwas geriebenen Käse unterrühren und mit Salz und Pfeffer würzen.

Heize den Backofen auf 180 Grad Heißluft vor. Fülle die gekochten Spaghetti in deine Muffinförmchen, gib je einen großen Löffel von der Carbonara darüber und toppe das Ganze zum Schluss mit dem Hefeschmelz/Käsegemisch. Nun können die Spaghetti-Nester für rund 20 Minuten in den Ofen, bis sie schön überbacken sind. Nimm sie dann aus dem Ofen und lass sie noch für ein paar Minuten stehen, so dass die Soße noch etwas stocken kann. Löse sie dann aus den Förmchen und lass sie dir schmecken. vs

