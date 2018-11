„Mundart-Goethe“ gibt sich großzügig

Zum dritten Mal innerhalb von fünf Jahren weilte Oskar Hardung mit seiner Mitstreiterin Brigitte Schreiber im Rathaus, um zwei prall gefüllte Spendenkuverts mit jeweils 902 Euro Inhalt an Oberbürgermeister Dr. René Pöltl und die Sängerbund-Vorsitzende Sabine Rebmann zu überreichen.

Möglich gemacht hat dies der Verkaufserlös der dritten Ausgabe seiner überaus beliebt gewordenen Schwetzinger Lach- und Sachgeschichten, die seit dem Jahr 2013 in reinster Kurpfälzer Mundart seiner Feder entspringen.

Der Rathauschef leitete „sein“ Kuvert umgehend an die Stadtkasse weiter, denn dort werden die Mittel der Schwetzinger Notgemeinschaft verwaltet, die Hardung bereits zum dritten Mal großzügig begünstigt. Ein dankbares Lächeln fiel natürlich auch bei Sabine Rebmann auf, denn diese 902 Euro fließen in die „Jugendkasse“ des Sängerbundes, da dem früheren Vorsitzenden und heutigen Ehrenmitglied des ältesten Schwetzinger Vereins die Unterstützung der Nachwuchsarbeit sehr am Herzen liegt.

Mit dem Begrüßungsspruch „Hier kommt unser Schwetzinger Mundart-Goethe“ hatte Dr. Pöltl den Empfang witzig eingeleitet. Seine Dankesworte im Namen der Notgemeinschaft verband er mit einem großen Kompliment an Hardung für dessen unermüdliches Engagement, seine Tatkraft und die großartige Gabe, Schwetzinger Ereignisse, Veranstaltungen, aber auch Missstände und Ärgernisse unvergleichlich treffend in passende, mundartgerechte Reime zu dichten.

„Jugendarbeit in einem Verein ist nirgends und niemals kostenlos“, gab Sabine Rebmann in ihren Dankesworten zu bedenken und berichtete von ständigen finanziellen Herausforderungen im Nachwuchsbereich. Auch Oskar Hardung selbst war es wichtig, einige Male „Danke“ zu sagen. So an seine Vereinskollegin Brigitte Schreiber für die wunderschönen, originellen Illustrationen zu den Geschichten und die vielen Unterstützer seines Schaffens. rie

