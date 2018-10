Museumsgäste drücken Schulbank

Die Aktiven Frauen Hirschacker waren gut unterwegs: Viele Mitglieder sahen im SI-Centrum, Stuttgart das Musical „Bodygard“, einige hatten sich für „Der Glöckner von Notre Dame“ entschieden. Alle waren begeistert. Der neueste Ausflug führte in das Schulmuseum nach Zell-Weierbach.

Bevor jedoch das Ziel erreicht war, gab es im Hopfenschlingel in Rastatt delikates Mittagessen. Angekommen im Schulmuseum führte der ehemalige Lehrer und jetztige Museumsdirektor Bernd A. Schneider durch die Räume. Es waren alte Schulranzen, Musikinstrumente, Uhren, Fotos von ehemaligen prominenten Schülern, Fibeln und vieles mehr zu bestaunen. Der Höhepunkt war die historische Schulstunde. In die kleinen Schulbänke gedrückt – auf den Tischen lagen Tafel und Griffel – folgten die Besucher dem strengen Lehrer – angefangen mit dem ordentlichen Gruß über das Singen eines Kirchenliedes bis hin zu Anweisungen, etwa, wenn die Hände nicht sauber waren, mussten diese in der Waschschüssel gereinigt werden. gb

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 24.10.2018