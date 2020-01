Musical wäre fast verboten worden

Das war ein Schock für Detlev Helmer: „Bezüglich unserer ,Momo‘-Aufführungen am Wochenende habe ich einen Anruf des Theater-Verlages aus Hamburg erhalten, der die Buch-Rechte von ,Momo‘ besitzt. Wir hätten das Stück überhaupt nicht spielen dürfen. Das war mir neu, aber ich konnte das abwenden“, schrieb der Kirchenmusikdirektor am Freitag dieser Zeitung.

Helmer, der mit der Jungen Kantorei das Musical am Samstag und Sonntag jeweils um 16 Uhr im Lutherhaus zeigt, muss sogar eine Strafe an die ,Momo‘-Erbengemeinschaft zahlen, weil er das Stück – ohne zuvor zu fragen – aufführen wollte. Hier, soviel wollte er sagen, konnte er sich jedoch gütlich einigen und auch die Stücke dürfen gezeigt werden. Nur einen Nachbericht in den Medien darf es nicht geben. „Das ist schade, aber nicht zu ändern“, bedauert Helmer. Dabei habe es bei den vergangenen beiden Malen, als er den bekannten Roman von Michael Ende umsetzte, keine Probleme diesbezüglich gegeben, erzählte er noch. kaba/sz

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 18.01.2020