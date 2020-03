Es ist wieder Zeit für die Frühlingsstimmen. Die „Alive Vocals“ haben ihren letzten Probesamstag vor den „Frühlingsstimmen“ absolviert und sind für das Konzert am Samstag, 7. März, im Lutherhaus vorbereitet. In stimmungsvoller Atmosphäre präsentiert der Schwetzinger gemischte Chor seine Lieder und lässt gemeinsam mit seinem Jugendchor und weiteren Chören aus der Region den Frühling einziehen, wie es in der Ankündigung heißt.

Die Chöre „Flying Lips“ aus Mannheim-Seckenheim, das Jugendensemble „Sing & Dance“ der Walldorfer Constantia und ein „Hebel-Trio“ sind als Gäste angekündigt und versprechen einen abwechslungsreichen, unterhaltsamen Konzertabend. Heitere Lieder, die mit ihrer Fröhlichkeit anstecken und die dunkle Jahreszeit hinter sich lassen. Leidenschaftliche Stücke voller Hingabe und romantische Musik, die ins Herz trifft und gute Laune verbreitet. In diesem Jahr mischt sich eine Band (Schreiner – die Band) mit unter die Chöre. Auch sie ist aus der Region und gibt eigene Lieder und Kompositionen zum Besten. Handverlesene Musiker aus der direkten Umgebung haben sich zusammengetan.

Tickets im Vorverkauf

Der Kartenvorverkauf läuft bereits. Sowohl die Buchhandlung Kieser als auch die Bücherinsel in Schwetzingen bieten die Karten im Vorverkauf für 10 Euro und 11 Euro (Freie Platzwahl) noch bis zum Konzerttag an. Auch über die Sänger können die Tickets bezogen werden. Reservierungen können auch per Email unter info@alive-vocals.de angemeldet werden.

Am Samstag, 7. März, öffnen sich die Türen des Lutherhauses um 18 Uhr. Für Kurzentschlossene gibt es dann die Restkarten an der Abendkassen 12 Euro. Für die Besucher werden kleine Speisen und Getränken vor Beginn der Veranstaltung und in der Pause angeboten. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 04.03.2020