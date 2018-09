Musik in schwungvollen Linien

Äußerst farbenfroh sieht Künstler Bojan Basson seine Welt, die er mit Pinsel und viel Gefühl in seinen Bildern festhält. Diese Werke sind nun in der Ausstellung „Musik und Wirklichkeit“ zu sehen, die die Reihe „Kunst im Grünen Büro“ fortsetzt.

Der Sohn zweier internationaler Musiker hat seine Kindheit auf Reisen mit der Familie verbracht, die ihn an diverse europäische Konzerthäuser und musische Produktionsstätten brachte: „London, Barcelona, Versailles, Mannheim und Heidelberg“, nannte er bei der Vernissage im „Grünen Büro“ einige Stationen. Die Art seiner ausdrucksstarken Interpretation avantgardistischer Musik – er selbst erlebte in der Kindheit jene nach 1945 und die Kammermusik von Ludwig van Beethoven – in leicht surreal wirkenden bildhaften Objekten, die er mit unzähligen Farbdetails versieht, zieht das Auge an.

Lesung als Impuls

„Mein Lieblingsbild ist das, auf dem das Klavier quasi fliegt“, erzählte der 1964 geborene Künstler, das vermittle die unbändige Energie des Lebens, der Musik, der Kunst. Töne, die wahrhaft fliegen, spielte dazu Nils Ehlert am Cello, der unter anderem Variationen aus Antonio Vivaldis Feder gewählt hatte, um den Bildwerken noch mehr Strahlkraft zu verleihen. Mit der „Promenade“ aus Modest Petrowitsch Mussorgskys „Bilder einer Ausstellung“, traf er die Stimmung auf den Punkt.

Gisela Hübner-Droß aus Heidelberg lieferte mit ihrer Lesung als kleine Hommage an Salvador Dalí aus ihrem Büchlein „Zungenwurst“ Material zum Nachdenken, das man ohne Weiteres beim Betrachten der 25 Exponate im Hinterkopf in die eigene Sicht einbauen konnte. Landtagsabgeordneter Manfred Kern begrüßte ebenso wie Norbert Knopf (Schatzmeister Grüne Kreisverband) die bunten Bilder, die für vier Wochen die Wände der Büroräume schmücken. Knopf fand den Dreh zu seiner eigenen Kleidung für die Vernissage: „Ich habe mich ein wenig angepasst und einen Akzent mit dem roten Hemd und den grünen Schuhen gesetzt“, verkündete er.

Beide Politiker freuen sich über die positiven Impulse, die die Kunst Bassons ihnen bei Sitzungen nun geben werde. Basson selbst führte zu seinen Bildern, erklärte seine visuellen Kompositionen, die in geschwungenen Linien immer wieder Instrumente erkennen lassen, die einmal Wurzelwerk fantastisch farbenfroher Bäume sind, ein anderes Mal vor dem Hintergrund scheinbar starrer Hochhäuser selbst diese in tonale Schwingungen zu versetzen vermögen. Zudem schlagen die Instrumente – die Töne – Brücken, wie es die Intention der Ausstellungen im „Grünen Büro“ ist: „Kunst führt barrierefrei zur Kommunikation miteinander.“ Das sei das Ziel, so Marco Montalbano (Grüne).

