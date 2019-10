Die Sparkassen-Filiale in der Mannheimer Straße öffnet am Sonntag, 27. Oktober, um 17 Uhr ihre Pforten für die klassische Musik und wandelt ihre Empfangshalle zu einem Konzertsaal um. Die in Schwetzingen lebende Konzertpianistin Tatjana Worm-Sawosskaja präsentiert den Zuhörern ihr Konzertprojekt „Klassik für alle“. Die Hauptidee des Projektes ist es, den Zugang zur klassischen Musik für jeden zu ermöglichen. Ob Alt oder Jung, Groß oder Klein – jeder kann das Konzert besuchen und sich von der klassischen Musik begeistern lassen.

Worm-Sawosskaja spielt unter anderem Werke von großen Komponisten wie Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin, Franz Liszt und Sergei Wassiljewitsch Rachmaninow. Außerdem erzählt sie dazu interessante und unterhaltsame Geschichten über die Komponisten und die Entstehung ihrer Werke begleitend mit Projektionen der dazu passenden Bilder. „Die Musik ist die Sprache meiner Seele. Dieses kostbare Gut möchte ich an die Menschen vermitteln und dadurch ihre Herzen erreichen“, lautet ihr Motto dabei.

Die Pianistin begann ihr erstes Studium im Hauptfach Klavier bereits im Alter von 14 Jahren an der Staatlichen Fachschule für Musik in Termes, Usbekistan, und schloss es mit Auszeichnung mit 18 Jahren ab. Gleich danach setzte sie ein weiteres Studium zur Konzertpianistin fort, das sie ebenso mit Auszeichnung absolvierte. Dem folgte ein weiteres erfolgreiches Aufbaustudium an der Staatlichen Hochschule für Musik in Mannheim.

Video Lokales Schwetzingen: Klassik für alle - 00:32 Die in Schwetzingen lebende Konzertpianistin Tatjana Worm-Sawosskaja präsentiert den Zuhörern ihr Konzertprojekt „Klassik für alle“. Die in Schwetzingen lebende Konzertpianistin Tatjana Worm-Sawosskaja präsentiert den Zuhörern ihr Konzertprojekt „Klassik für alle“.

Sie übt im In- und Ausland eine intensive Konzerttätigkeit aus und trägt mit ihren unvergesslichen thematischen Konzerten und Projekten einen wesentlichen Teil zum heutigen Kulturleben bei. Das Konzertprojekt „Klassik für alle“ wurde von Worm-Sawosskaja vor zwei Jahren in Baden-Baden ins Leben gerufen und hat inzwischen einen erfolgreichen Lauf angenommen. In Schwetzingen wird es nun bereits zum fünften Mal ausgeführt.

Die Schirmherrschaft trägt dabei Oberbürgermeister Dr. Réne Pöltl. Das Konzert dauert ungefähr eine Stunde 15 Minuten, es gibt keine Pause. Der Eintritt für das Konzert ist frei. zg

Info: Ein Video gibt es unter www.schwetzinger-zeitung.de

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 19.10.2019