Anzeige

Sie gehört gewiss zu den schönsten und feierlichsten Kompositionen, die die Kirchenmusik hervorgebracht hat. Deshalb ist sie bei kirchlichen Hochämtern auch häufig die allererste Wahl, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Rede ist von Mozarts „Krönungsmesse“ (Missa brevis in C-Dur, KV 317), einem Werk, dessen Namen nicht das Salzburger Musikgenie selbst vergeben hatte, sondern das erst nach dessen Tod durch die Präsentationen bei weltlichen Krönungsfeierlichkeiten für Kaiser und Könige die heute gebräuchliche Bezeichnung erhielt.

Der katholische Kirchenchor hat dieses Meisterwerk in den vergangenen Wochen einstudiert, um es nun am Ostersonntag im Hochamt in der St.-Maria-Kirche zusammen mit einem ausgesuchten Solistenquartett und Mitgliedern des philharmonischen Orchesters der Stadt Heidelberg aufzuführen. An der Orgel begleitet die Musiker Wolfram Heid; die Leitung hat Professor Dr. Stefan Zöllner-Dressler. Beginn ist um 10 Uhr.

Die sakrale Musik zeichnet sich durch wahre Majestät und königlichen Glanz aus, weshalb sie den Namen „Krönungsmesse“, wenngleich erst später im weltlichen Umfeld vergeben, zu Recht trägt.