Musik prägt die gut besuchten Gottesdienste an den Feiertagen

Durchweg voll besetzte Reihen und viel Musik prägten die Gottesdienste der evangelischen Kirchengemeinde über die Weihnachtstage. Los ging es mit den von den Krippenspielen dominierten Familiengottesdiensten an Allerheiligen – zum einen in der St.-Josefskapelle im Hirschacker unter Leitung von Gemeindediakonin Margit Rothe und erstmals im Lutherhaus, wo die Junge Kantorei unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer mitwirkte und Pfarrer Steffen Groß predigte. Das tat er auch in der vorabendlichen Christvesper in der Stadtkirche und stellte traditionell die Weihnachtsgeschichte mit all den Sorgen des Zimmermanns vor der Niederkunft seiner Frau und der Geburt des Jesukindes in de Mittelpunkt. Im Melanchthon-Haus war nach dem Weihnachtsspiel der Konfirmanden (siehe oben) die von Prädikantin Simone Heidbrink gestaltete Christvesper bis auf den allerletzten Platz besetzt. Feierlich ging es dann am späten Abend zu, als Pfarrer Steffen Groß. Kirchenmusikdirektor Helmer und die Solistinnen Astrid Bohm und Barbara Obert die Christmette zu einem besonderren Erlebnis werden ließen.

Auch an den Feiertagen waren die Gottesdienste sehr gut besucht – sowohl bei meditativen Abendgottesdienst im Melanchthon-Haus mit Prädikantin Adelheid von Hauff und Dorothee Strieker an der Orgel, als auch beim Festgottesdienst am zweiten Weihnachtsfeiertag, den Prälat Dr. Traugott Schächtele hielt und der vom weihnachtlichen Gesang der Kirchenchöre geprägt war. ali

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 27.12.2018