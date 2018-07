Anzeige

Ein im wahrsten Sinne des Wortes energiegeladenes Programm sowie eine Vielzahl an Informationen wird es beim großen Familienfest am Sonntag, 22. Juli, von 10 bis 17 Uhr geben. Unter dem Titel „Schwetzingen – sicher, sauber, gut versorgt“ präsentieren sich auf dem Bauhof-Gelände in der Scheffelstraße unter anderem die Stadtwerke Schwetzingen, die gleichzeitig auch Ideengeber und Initiator der bislang einmaligen kollektiven Vorstellung von Stadtwerken, Feuerwehr, Polizei, Bauhof und Stadtgärtnern sind.

Mit ihren 26 Mitarbeitern geht es den Stadtwerken um regionale Nähe und individuelle Beratung und Betreuung der Kunden. Zudem stehen maßgeschneiderte Konzepte für die Wasser- und Energieversorgung im Fokus. „Wir zeigen bei der Eventpremiere am 22. Juli eine Brennstoffzelle und wie sie funktioniert“, stellt der kaufmännische Assistent Patrick Körner ein aktuelles Projekt vor. Zudem haben die Fachleute interessante Infos zum speziellen Klima-Partner-Projekt parat. Soll heißen, eine Umrüstung auf das lernfähige System, das sich Verbrauchswerte merkt und entsprechend den Bedarf regelt, ist jetzt besonders attraktiv und wird mit bis zu 12 900 Euro gefördert. „Die Installation ist leicht, die Anlage wartungsarm“, schildert Körner und freut sich über die bisherige Resonanz, „die uns zeigt, dass unsere zukunftsweisenden Projekte bei den Leuten ankommen und wir damit auf dem richtigen Weg sind“, sagt Körner.

Mit Energie-Clown Jörn was lernen

Neben Sach- und Fachfragen gibt es am 22. Juli auch vieles zum Ausprobieren: Energie-Clown Jörn ist da und erklärt kindgerecht naturwissenschaftliche „Wundertüten“, wobei er in seiner gewohnt spaßigen Art ver- und bezaubert. Im „Energiemobil“ gibt es Infos und Beratungen zu Meine Stadt Energie, dem weit über die Region hinaus gefragten Stromprodukt der Stadtwerke. Spielstationen für Kinder und Erwachsene sind im Angebot, dazu werden Luftballons verteilt, die Hüpfburg, „Großer Bagger“ lädt zum Toben ein. Beim WaKiFe-Team können Kinder auf Laufbällen und beim Jonglieren zu Artisten werden. Wer möchte, kann sich schminken lassen.