Musik und Besinnliches

Eine Adventsfeier für die Senioren des Altencafés findet am Donnerstag, 5. Dezember, um 15 Uhr im Gustav-Adolf-Haus statt. Der Flötenkreis der Kantorei unter Leitung von Rosemarie Hassler begleitet den Nachmittag mit schönen Liedern zum Advent. Das Vorbereitungsteam hat alles für eine gesellige Runde in adventlicher Stimmung angerichtet. Ebenfalls sind die Senioren am Montag, 9. Dezember, um 15 Uhr im Lutherhaus zu einer Adventsfeier eingeladen. In dieser Runde wird an dem Nachmittag das Hausgebet zum Advent gebetet. Die Geselligkeit kommt dabei nicht zu kurz. Die Treffen im Lutherhaus finden immer im ersten Obergeschoss im Gelben Raum statt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 04.12.2019