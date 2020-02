Musikalische Anfänge

Der Posaunenchor Oftersheim-Schwetzingen der evangelischen Kantorei beginnt im März mit einem neuen Ausbildungskurs. Alle, die das Trompeten- oder Posaunenspiel erlernen wollen, und alle, die seit Jahren ihr Instrument nicht mehr in die Hand genommen haben, sind zu einer „Kick-Off“-Probe und einem Informationsabend am Mittwoch, 19. Februar, um 20 Uhr in das evangelische Gemeindehaus Oftersheim, Eichendorffstraße 6a eingeladen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Posaunenchor präsentiert sich mit zwei Eröffnungsstücken, anschließend informieren Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer, Obfrau Christine Gäbel und Lehrer Carsten Röderer über den Ausbildungsgang, der zunächst professionellen Unterricht im Einzelspiel beziehungsweise in Kleingruppe und später das Ensemblespiel beinhaltet. Der Unterricht wird durch die jeweilige Kirchengemeinde subventioniert.

Instrumente leihen

Instrumente werden gegen eine Leihgebühr in den ersten Jahren zur Verfügung gestellt. Das bedeutet, dass zunächst kein eigenes Instrument gekauft werden muss. Das Angebot richtet sich an Kinder ab acht Jahre, Jugendliche und Erwachsene. Kinder und Jugendliche sollten zu dem Infoabend von mindestens einem Elternteil begleitet werden. Eine Anmeldung zu diesem Abend ist nicht erforderlich. zg

