Musikalische Liebeserklärung an das Frühjahr

Das Jahreskonzert, zu dem der gemischte Chor „Alive Vocals“ unter dem Motto „Frühlingsstimmen“ eingeladen hatte, sorgt für echte Begeisterung beim Publikum. © Lenhardt

Für viele Menschen ist der Frühling die schönste Jahreszeit. Deshalb wird er gern in Lieder besungen. So bunt wie ein Frühlingsstrauß, so facettenreich war auch das Jahreskonzert, zu dem der gemischte Chor „Alive Vocals“ unter dem Motto „Frühlingsstimmen“ Freunde des Chorgesangs ins Lutherhaus eingeladen hatte. Erfreut über die große Besucherresonanz hieß die Vorsitzende Andrea Wilhelm

...

Sie sehen 10% der insgesamt 3995 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 12.03.2018