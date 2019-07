Musikalische Ulknudeln

Das Posaunenensemble „Three and a half trombones“ bietet mit lässiger Musik-Comedy abwechslungsreiche und kurzweilige Unterhaltung. Die jungen Musiker unter der Leitung von Alois Willing verbinden dabei Schauspielerei und musikalische Darbietung zu einem gelungenen Gesamtkunstwerk. Bekannte Songs aus Film und Fernsehen und auch klassische Stücke und Jazz werden auf unterhaltsame und witzige Art interpretiert. Am Freitag, 19. Juli, spielen die Musiker ab 19 Uhr auf Einladung der Jazzinitiative auf dem Schlossplatz. Der Eintritt ist frei. / zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 18.07.2019