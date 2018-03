Musiker erklingen im Joan-Baez-Stil

Anzeige

Joan Baez – das war und ist immer noch auch diese ganz besondere Stimme, die sie seit den 60er Jahren dafür einsetzt, die Welt friedlicher, freier und gerechter zu machen. Heute veröffentlicht sie ein neues Album und ist damit auch am Mittwoch, 1. August, um 20 Uhr im Schlossgarten live zu erleben.

Die legendäre Sängerin, Songwriterin, Aktivistin und „Rock & Roll Hall Of Fame“-Mitglied Joan Baez hat ihr neues Studioalbum „Whistle Down The Wind“ genannt. Zehn Jahre haben ihre Fans auf diesen Moment warten müssen, denn die amerikanische Folkikone hat zuletzt 2008 eine Platte mit dem Titel „Day After Tomorrow“ herausgebracht.

Musik im Park 2018 Diese Musiker stehen für das Open Air fest: Mittwoch, 1. August, 20 Uhr: Joan Baez; Donnerstag, 2. August, 19 Uhr: Van Morrison; Samstag, 4. August, 20 Uhr: Tom Jones; Sonntag, 5. August, 20 Uhr: Ina Müller & Band.

In zehn Tagen war es fertig

„Whistle Down The Wind“ wurde von dem dreifachen Grammy Award-Gewinner Joe Henry produziert und innerhalb von nur zehn Tagen in Los Angeles aufgenommen, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. Joan Baez selbst äußerte sich dazu: „So arbeite ich gerne – schnell!“ Baez widmet sich darauf einigen ihrer langjährigen Favoriten, denen sie eine ganz persönliche Interpretation verpasst. Mit dabei sind Songs von Künstlern wie Tom Waits, Tim Eriksen, Anohni, Mary Chapin Carpenter, Josh Ritter, Zoe Mulford, Eliza Gilkyson, Richard Thompson und Joe Henry. Der titelgebende Song etwa ist von Tom Waits und beschreibt die so oft vergebliche Suche nach einem Ort des Glücks, nach der Erfüllung seiner Träume.