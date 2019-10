Musiker fordert den Mut zur Utopie

Klar, man kennt den Mann. Seit über 40 Jahren gehört Purple Schulz mit Liedern wie „Verliebte Jungs“, „Kleine Seen“ und „Sehnsucht“ zum musikalischen Fundament der Republik. Doch der Versuch, ihm damit heute gerecht zu werden, würde sein künstlerisches Sein wahrlich verzerren.

Packte der Musiker in sein neues Programm „Nach wie vor“, das er in der Wollfabrik vor leider etwas zu kleinem Publikum präsentierte, von Liebe und Tod bis Populismus und digitale Ablenkung, eine erstaunliche thematische Dichte, die weit über den derzeit vorherrschenden Singsang vom Ich hinaus führt. Schulz, der von einem kongenialen Markus Wienstroer an der Gitarre begleitet wurde, will nicht nur die Herzen, sondern auch den Verstand berühren. Ein Unterfangen, das ihm, so viel vorab, gelang.

Philosophin zitiert

Der erstaunlichste Schritt an diesem Abend waren seine einleitenden Worte zu dem Song „Es reicht“. Zitierte er doch tatsächlich aus dem Werk „Element und Ursprünge totaler Herrschaft“ der Philosophin Hannah Arendt. „In einer sich ständig wandelnden unverständlichen Welt hatten die Massen den Punkt erreicht, an dem sie gleichzeitig alles und nichts glaubten, alles für möglich und nichts für wahr hielten. Die Propaganda entdeckte, dass ihr Publikum jederzeit bereit war das Schlimmste zu glauben, egal wie absurd es auch sein mochte, und nicht besonders dagegen war hintergangen zu werden, weil es sowieso jede Aussage für eine Lüge hielt.“ Ein Querschläger, den man hier nicht unbedingt erwartete, aber ausgehend von der Frage, wie es sein könne, dass in einer komplizierten Welt ausgerechnet die Vereinfacher Gehör finden und „Idioten Quote machen“, einige Durchschlagskraft entwickelte. Und obwohl Arendt diese Worte im Jahr 1955 schrieb, gehört es für Schulz zum klügsten, was über das Heute zu sagen ist.

Einfach gute Musik zu machen, die Menschen zu unterhalten, ist für Schulz wichtig aber auch zu wenig. Vielleicht war das auch früher schon so. Doch jetzt befindet sich dieses Ernste und Unseichte klar im Mittelpunkt. Er will aufrütteln, lobt die Jugendbewegung „Fridays for Future“, fordert den Mut zu Utopien, die Auseinandersetzung mit dem Tod, bringt Johann Sebastian Bach ins Spiel, schreit Populisten an und warnt vor immer schneller werdenden Welt des Internets.

Mehr als ein Wohlfühlbad

Seine Lieder, alt wie neu, von „Es tut weh“ und „Du bist da“ über „Schwalben“, „Stand der Dinge“ und „Ich habe Feuer gemacht“ bis zu „Ich seh, was du siehst“ haben Kraft und lassen nachdenken. Der Abend mit Schulz ging weit über das fröhliche und melancholische Wohlfühlbad hinaus, das so viele Musikabende prägt. Nichtsdestotrotz brachte Schulz auch seine großen Songs von „Verliebte Jungs“ und „Sehnsucht“ auf die Bühne. Sie verfehlten ihre Wirkung nicht.

Freudestrahlend sang das Publikum mit und machte damit unübersehbar auch den Künstler glücklich. Der Funke sprang hier nicht von der Bühne auf das Publikum über, sondern auch aus dem Publikumsraum auf die Bühne. Der Abend mit Schulz und Wienstroer in der Wollfabrik war komplex und zwar auf allen Ebenen des Seins. ske

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 21.10.2019