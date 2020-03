Musiker Martin Orth sorgt für Kurzweil

Ein nicht alltägliches Konzerterlebnis gibt es an diesem Samstag, 28. März, mit dem Schwetzinger Musiker Martin Orth: Gemeinsam mit dieser Zeitung möchte der lokale Künstler für Unterhaltung in den heimischen Wohnzimmern sorgen. Er bietet ein 30-minütiges Konzert im Videoformat und freut sich, wenn sich viele Menschen das ansehen. Das Video ist zwischen 19 und 24 Uhr auf unter www.schwetzinger-zeitung.de zu sehen. Das Ganze verbindet er mit einem Benefizgedanken: Wer mag, kann unter Verwendungszweck: Online-Konzert, IBAN: DE69 5479 0000 0003 0300 08 Geld geben, das Orth an Helfer spenden möchte. kaba/Bild: Orth

