Musikrevue zu Ehren Joy Flemings

Schwetzingen/Mannheim.Was wäre, wenn „Schmidt“ ein Benefizkonzert zu Ehren der 2017 verstorbenen Mannheimer Sängerin Joy Fleming ausrichten möchte? Was wäre, wenn „Hörnchen“ für eben dafür vorsingen möchte? Und was wäre, wenn genau in diesem Augenblick die ehemalige Hausfriseurin „Druni“ vorbeischneit? Unter der Federführung von Nici Neiss ist eine liebevolle Hommage mit viel Humor und tollen Songs an die verstorbene Joy Fleming (= 72) entstanden, die unter dem Titel „Iwwa die Brick – eine Hommage an Joy Fleming“ am Samstag, 22. September, Premiere im Schwetzinger „Theater am Puls“ (TaP) feiert.

„Die Revue ist eine Gemeinschaftsproduktion des TaP mit der ,Iwwa de Brick GbR‘“, stellt Intendant und Regisseur Joerg Steve Mohr vom „TaP“ heraus und erklärt die Besonderheit: „Es ist ein geschlossenes Stück, eine Komödie, in der es viel zu lachen geben wird. Die Revue wird mehrfach im ,Theater am Puls‘ und im ,Schatzkistl‘ in Mannheim gezeigt. Es ist eine frei buchbare Produktion, die überall aufgeführt werden kann.“

Die Idee dazu hatten Claude Schmidt (Pianist und Mitbegründer von Joy Flemings Plattenlabel) und Susan Horn (spielt im Stück „Hörnchen“). Schmidt ist mit Joy Fleming aufgetreten. Schauspielerin und Sängerin Horn präsentiert deren Lieder bei Engagements mit einer solchen Leidenschaft und Authentizität, dass selbst Schmidt ihr einmal attestierte: „So eine Susan Horn muss sich nicht verstecken.“ „Daraufhin haben wir überlegt, eine solche Hommage an Joy Fleming zu starten“, erzählt Horn. Da Schmidt durch die Zusammenarbeit mit Fleming einige Anekdoten parat und sogar aufgeschrieben hatte, wollte man diese mit den Liedern verbinden. „Heidi hat von dem Projekt erfahren und wollte gern dabei sein“, sagt Horn und meint damit Heidrun „Heidi“ Kattermann, die Tochter von Fleming. „Immerhin weiß ich auch ein paar Geschichtchen zu berichten“, ergänzt diese lachend. Zum Ensemble der Musikrevue gehört zudem der Schauspieler Henry Dahlke, da Claude Schmidt zurzeit aufgrund einer Erkrankung nicht dabei sein kann.

Für das Ensemble besteht das Hauptanliegen darin, „die Erinnerung an eine so wertvolle Künstlerin, wie es Joy Fleming war, aufrechtzuerhalten“, formuliert Kattermann. Das knapp zweistündige Stück setzt sich aus zirka 60 Prozent Text zusammen. „Es wird eine Castingszene gespielt, in der Stationen aus Joy Flemings Leben eingebaut werden“, erklärt Mohr. Und dann kommen natürlich bekannte Lieder: Der „Neckarbrückenblues“, nach dessen Textzeilen die Revue benannt wurde, „The Yodel Queen“ und auch „Oh Kall, oh Kall“ sind ebenso dabei wie die mit eigenen Texten versehenen Cover „Fieber“ und „Geld“. kaba

