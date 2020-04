Muss ich Miete zahlen?

Viele Bereiche sind in Zeiten der Corona-Krise geschwächt. Die Gesellschaft befindet sich in einem Ausnahmezustand und einige routinierte Abläufe sind jetzt nicht mehr möglich. Viele Menschen bekommen weniger oder kaum mehr Einkommen – die Miete ist trotzdem monatlich fällig. Welche Rechte und Pflichten nun Mieter und auch Vermieter haben, wird in der weiten Welt des Internets diskutiert und führt deshalb häufig zu Verwirrung.

Bei einer Telefonaktion beantwortet Wolfgang Reineke (Bild) als Rechtsanwalt und Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsgesetz-Recht am Mittwoch, 15. April, ab 17.30 Uhr deshalb die Fragen unserer Leser zu diesem Thema. Der stellvertretende Vorsitzende von Haus und Grund Region Schwetzingen-Hockenheim hat momentan viel zu tun. „Muss ich damit rechnen, drei Monate keine Miete zu bekommen?“ Das sei nur eine der Fragen, die im jetzt gestellt werden. „Viele denken, der Mieter muss jetzt einfach so seine Miete nicht zahlen. Das stimmt so nicht. Er ist weiterhin dazu verpflichtet“, sagt Reineke.

Zahlungsrückstände aus dem Zeitraum 1. April bis 30. Juni 2020 berechtigen nur – für die Dauer von 24 Monaten – nicht zur Kündigung. Erst, wenn der Mieter oder Pächter die Zahlungsrückstände auch nach dem 30. Juni 2022 noch nicht beglichen hat, kann ihm wieder gekündigt werden. Bevor allerdings einfach keine Miete mehr gezahlt wird, empfiehlt er: „Erst auf die Vermieter zugehen und mit ihnen sprechen – und vielleicht eine Stundung vereinbaren.“ (Bild: Reineke)

