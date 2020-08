Na, was vergessen?

„Anbei Impressionen von heute Morgen am Heckerplatz. Vielleicht für eine kleine Serie ,Schwetzingen hat viel Schönes zu bieten, auch außerhalb des Schlossplatzes‘“, schreibt uns unser Leser Dr. Dieter Scholz am Sonntag und schickt entsprechende Fotos mit.

Die Sitzecke am Heckerplatz scheint für schöne gemeinsame Stunden genutzt worden zu sein. Allerdings haben die Nutzer doch glatt vergessen, ihren Müll beim Verlassen mitzunehmen. Also stehen dort am Sonntagmorgen noch Becher und eine Pfandwasserflasche auf dem Tisch, Pommestüten, weitere Becher und Plastikflaschen sowie Papiertüten liegen darunter.

Da fragt man sich schon kopfschüttelnd, was Menschen veranlasst, ihren Dreck einfach in der Öffentlichkeit liegenzulassen. Traurig, so etwas, einfach nur traurig. kaba

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 24.08.2020