In ganz engem Zusammenhang mit der Abnahme steht schließlich eine vom Mieter gestellte Sicherheitsleistung, die so genannte Kaution. Unter welchen Voraussetzungen diese vom Vermieter im Einzelfall in Anspruch genommen werden kann und wie sie abzurechnen ist, wurde eingehend erläutert. Nicht möglich ist dies, so die neuere Rechtsprechung, im noch laufenden Mietverhältnis.

Sorgfalt bei Umgang mit Nachlass

Im zweiten Teil der Veranstaltung referierte Fachanwalt Michael Rudolf zum Thema „Nachlassgestaltung bei Immobilienbesitz“. Auch hier gelte es, sich erst einmal über grundlegende Fragen Klarheit zu verschaffen. Dazu gehört vor allem die Erkenntnis, dass eine Nichtregelung in der Regel die Ungewissheit hat, wem überhaupt das Nutzungsrecht zusteht. Scheitert eine Einigung, droht die Zwangsversteigerung.

Unverzichtbar ist auch eine verbindliche Feststellung des Werts der Immobilie, damit man weiß, wie etwa getätigte Investitionen, Hilfeleistungen beim Hausbau, Vorausempfänge oder erbrachte Pflegeleistungen zur Anrechnung gebracht werden können. Als Werkzeuge zu einer gerechten Nachlassgestaltung stellen sich die Anordnung zur Erbteilung, die Festlegung eines Wertausgleichs oder ein Übernahmerecht gegen Zahlung dar, geeignet etwa bei Auseinandersetzung unter Geschwistern.

Bei mehreren Immobilien sind noch vorhandene Verbindlichkeiten und Wertunterschiede mit ins Kalkül zu ziehen, um Streit zu vermeiden. Erblasser, so sagt die Statistik, sind ohnehin in diesem Punkt „blauäugig“. Weit unter zehn Prozent gehen davon aus, dass es wegen des Nachlasses zu Streit kommen könnte. Fragt man hingegen die Kinder, so sieht es anders aus: Hier rechnen fünfundzwanzig Prozent mit Auseinandersetzungen unter den Erben. Schon deshalb, so Michael Rudolf, sei „äußerste Sorgfalt“ beim Umgang mit dem Nachlass geboten. zg

