Nach der Pfauenpastete gibt’s Obst

Es hatte schon eine gewisse unfreiwillige Komik, dass ausgerechnet bei der Pressekonferenz, bei der die Veranstaltungen im Schwetzinger Schloss zum Themenjahr „Von Tisch und Tafel. Essen und Trinken in Schlössern, Klöstern und Burgen“ vorgestellt wurden, die Kaffeemaschine zunächst den Dienst verweigerte. Als sie dann aber lief, erfreuten sich die Anwesenden an dem fair gehandelten Heißgetränk aus Burundi, das in Zukunft bei allen offiziellen Anlässen den Gaumen der Besucher verwöhnen soll, wie Michael Hörrmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, erklärte.

Termine zum Themenjahr „Mit der Spargelfrau durch den Schlossgarten“ können Besucher jeweils sonntags, 8. April, 13. Mai und 17. Juni, um 14.30 Uhr ziehen und erfahren, warum nur der Adel vor 350 Jahren Spargel essen wollte. Die Sonderführung „Überall Kaffee, das versteht sich“ thematisiert den Siegeszug des Getränks im 18. Jahrhundert, dazu werden Elisabeth-Auguste-Törtchen gereicht. Termine sind samstags, 14. April, 5. Mai, 9. Juni, 7. Juli, 1. September, 6. Oktober und Freitag, 2. November. Los geht’s immer um 14.15 Uhr. „Vom Bohnensüppchen und dem Pfau im Federkleid“ berichtet Küchenmagd Liesel sonntags, 15. April, 1. Juli, 5. August, um 14.30 Uhr und 28. Oktober, um 14 Uhr. „Garten mit Genuss“ gibt am Sonntag, 29. April, 14.30 Uhr sowie samstags, 23. Juni, 14. Juli und 11. August, um 16 Uhr Aufschlüsse über die Bäume. Zum Abschluss wird Maulbeerlikör oder Vogelbeerenschnaps gereicht. Zu Ermittlern werden die Gäste bei „Wein, Weib und Gesang“ am Donnerstag, 10. Mai, 14.30 Uhr oder sonntags, 17. Juni, 12 Uhr sowie 22. Juli und 16. September, um 14.30 Uhr. Die Geschichte der Imkerei und damit auch „Das süßeste Gold“ lernt man bei Führungen am Samstag, 12. Mai und 4. August, 14.30 beziehungsweise 16 Uhr, sowie sonntags, 17. Juni, 11 und 15 Uhr oder am Samstag, 30. Juni, um 16 Uhr kennen. Eine Honigprobe von Schlossgarten-Bienen liefert eine süße Abrundung. Über exotische Gewächse im fürstlichen Garten berichtet die Führung „Der Süden im Norden“ sonntags, 20. Mai, 17. Juni (13 Uhr), 12. August und 2. September, um 14.30 Uhr. Wie die kulinarische Exotik an die Höfe kam, erklärt „Orient trifft Okzident“ bei einer Tour durch die umgebende Landschaft vom Schloss. Termine sind samstags, 26. Mai, 21. Juli und 22. September, jeweils um 14 Uhr. Ein „Churfürstliches Dinée“ bietet ein Menü mit drei Gängen am Sonntag, 3. Juni, und Donnerstag, 18. Oktober, jeweils um 18.30 Uhr. Das „Picknickkonzert“ findet sonntags, 10. Juni und 16. September, ab 11 Uhr statt. Wer kostümiert erscheint, spart sich den Eintritt von 6 Euro. Die „Barocke Tafelei“ bietet nicht nur eine Führung, sondern auch ein deftiges Mittagessen, bei dem die Tischsitten des 18. Jahrhunderts erprobt werden können. Am Donnerstag, 1. November, und Sonntag, 18. November, gibt’s jeweils um 12 Uhr die Möglichkeit dazu. cao

Er freute sich über die „kontinuierlich hohe Akzeptanz“ des Schwetzinger Schlosses samt dem Schlossgarten, das mit genau 725 473 Besuchern „die Einnahmen im vergangenen Jahr um 15 Prozent steigern konnte“. Um das Interesse am kulturellen Angebot der Denkmäler im Land aber hoch zu halten, sei es wichtig, „immer wieder neue Besucheranreize zu schaffen“, leitete Hörrmann zum Programm des Themenjahres über und verteilte dabei die neuen Pralinen mit dem Konterfei von Kurfürst Carl Theodor und seiner Ehefrau Elisabeth Auguste. Er sei ein Liebhaber von Vanilleschokolade gewesen, erklärte Dr. Ralf Wagner, Konservator im Schloss, zum Geschmack der Leckerei. „Und seine Frau Elisabeth Auguste schwärmte für Orangenblütenwasser.“

Die Anzucht und der Besitz von exotischen Früchten wie Orange und Ananas – aber auch Kaffee – galt damals als Statusobjekt, wodurch der Kurfürst seine Macht gegenüber der Natur Ausdruck verlieh und sich als Schöpfer mit Gott auf eine Ebene stellte, wie Hörrmann und Wagner ausführten. Bei der Führung „Der Süden im Norden“ können Besucher mehr über die exotischen Gewächse im fürstlichen Garten Erfahren.