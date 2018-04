Anzeige

Er ist kein Mann des lauten oder gar schrillen Auftritts. Ganz im Gegenteil, der Moment, in dem Horst Evers (Bild) auf die Bühne in der Alten Wollfabrik kam, beschreibt sich am besten mit zurückhaltend. Fast etwas schüchtern betrat der Mann aus Berlin das kurfürstliche Parkett und für eine halbe Sekunde stand die Frage im Raum, ob sich da jemand aus Versehen ins Rampenlicht verirrt hat. Doch, was für ein Irrtum. Denn nach dieser halben Sekunde nahm, eingespannt zwischen weise und klug sowie verdrehend absurd, ein genialer Abend seinen Lauf. Er ist ein Wirklichkeitsverdreher, der dem drögesten Alltag einen lächelnden Diamanten abringen kann.

Mit seinem neuen Programm „Der kategorische Imperativ ist keine Stellung beim Sex“ ging er mitten rein in die Untiefen des bildungsbürgerlichen Deutschlands. Die erste Regel, so Evers, der gerne Tipps verteilt, lautete, „Denk halt über das nach was du tust“. Im günstigsten Fall übrigens davor. Denn der Zeitpunkt des Nachdenkens sei ganz entscheidend. Ein Satz, den er in der Politik gern öfters berücksichtigt sehen möchte. Aus diesen ethischen Höhen schwang sich der Mann dann mühelos zum gelingenden Herrenabend, der viel mit der Männerfähigkeit des Nickens zu tun habe: Der schönste Ausdruck für das Ereignis, einer Meinung zu sein.

Wunderbares Alltagsbild

Evers erzählte Geschichte um Geschichte und erwies sich dabei als beeindruckender Jongleur. Kleine, auf den ersten Blick zusammenhangslose Geschichten, die am Ende ein wunderbares Alltagsbild ergaben. Unaufgeregt, fast beiläufig erzählt er von Begegnungen mit der Berliner Polizei, einem Handy mit persönlichen Schmerzlauten, NSA-Zimmerpflanzen und dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump mit seinen Wählern, die man in Berlin übrigens als Weiße mit Schuss bezeichne.