Nachfolger von Seitle wird gesucht

In Schwetzingens oberbayerischer Partnergemeinde Karlshuld wird am Sonntag, 15. März, nicht nur ein neuer Gemeinderat gewählt, sondern auch ein neuer Bürgermeister. Denn Urgestein Karl Seitle (Freie Wähler/FW) geht nach 36 Jahren in den Ruhestand (wir berichteten).

Um seine Nachfolge bewerben sich zwei Kandidaten, die schon im Gemeinderat sitzen: sein Parteikollege Michael Lederer (46), bisher stellvertretender Bürgermeister, und Wolfgang Tarnick (56), der vor fünf Jahren für die SPD in den Gemeinderat gewählt wurde, der aber vor zwei Jahren dort austrat und die Wählervereinigung „Die unabhängigen Karlshulder“ (DUK) gründete.

Etwas kurios ist, dass zur Kommunalwahl nur drei Parteien antreten – neben den beiden genannten nur noch die CSU. Die SPD, die bislang noch mit zwei Sitzen im Gemeinderat vertreten ist, verzichtet mangels ausreichender Kandidaten auf die Wahl. Grüne, AfD oder Linke gibt es in Karlshuld nicht.

Bei der Bundestagswahl 2017 brachte es der AfD-Kandidat dort aber immerhin auf 15,7 Prozent. Im aktuellen Gemeinderat (21 Sitze einschließlich Bürgermeister) haben die Freien Wähler mit zwölf Sitzen die klare Mehrheit. Der Rest verteilt sich auf CSU (6), SPD (2) und den fraktionslosen Bürgermeisterkandidaten Tarnick. ali

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 19.02.2020