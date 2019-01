Nachhaltige Energiegewinnung für Ungarn spannend

Sinnheim/Schwetzingen.Wenn es um grüne Technologien und zukunftsweisende Projekte geht, ist die Sinsheimer AVR Gruppe ein gefragtes Unternehmen, heißt es in einer Pressemitteilung. Das verdeutlicht einmal mehr der Besuch einer Delegation aus dem ungarischen Pàpa, der Partnerstadt von Schwetzingen.

„Wir kombinieren unsere gegenseitigen Besuche gerne mit konkreten kommunalen Themen. Das erweitert den Horizont und das gegenseitige Verständnis. So haben wir mit unseren ungarischen Freunden das Wasserwerk Schwetzinger Hardt besichtigt, waren in einer Arbeitsagentur und in einer technischen Schule zum Thema Industrie 4.0“, informiert Wolfgang Leberecht, Wirtschaftsförderer und Sprecher der Stadt Schwetzingen. Zur Infotour gehörte auch der AVR-Besuch, den er organisiert hatte.

„Unser Ziel ist der Auf- und Ausbau neuer regionaler Wertschöpfungsketten. Ob sauberer Strom aus Wasserkraft, leistungsfähige Photovoltaikanlagen zur Eigenstromproduktion, Recycling und Wiederverwertung oder die Herstellung von Energie und Wärme aus regenerativen Energien: überall im Rhein-Neckar-Kreis wollen wir verstärkt grüne Energien zum Einsatz bringen“, umriss Thomas Brümmer. Der Prokurist der AVR Energie, der die Gäste gemeinsam mit seinem Kollegen Jochen Schütz am Unternehmenssitz begrüßte, stellte die Organisationsstrukturen der verschiedenen AVR- Gesellschaften und deren Tätigkeitsfelder im Bereich der grünen Energien vor. Schütz ging auf die Kompost- und Energiegewinnung aus Abfällen ein und erläuterte dabei wunschgemäß die Prozesse in der neuen Bioabfallvergärungsanlage. Anschließend stand noch der Besuch des Biomasseheizkraftwerks an.

„Bei uns in Ungarn gibt es natürlich auch Mülltrennung. Allerdings ist das System noch lange nicht so ausgefeilt wie hier, besonders, was die Überleitung und Schnittstellen zur ressourcenschonenden und nachhaltigen Energiegewinnung angeht“, erklärte sichtlich beeindruckt Szabolcs Mészáros, der Leiter der städtischen Abfallentsorgungsbetriebe in Pàpa. Bürgermeister Dr. Tamás Áldozó ergänzte: „Wir nehmen viele Eindrücke und Anregungen mit nach Hause. Die interessanten Perspektiven werden uns sicherlich dazu motivieren, diese modernen Technologien nach und nach bei uns einzusetzen.“ zg

